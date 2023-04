Artur Tyvaert (SK Staden – 3B): “Thuis zijn we dit seizoen in ons beste doen”

Na Nieuwjaar is SK Staden één van de revelaties in derde provinciale B. Van een bijna degradatieplaats is de ploeg ondertussen opgerukt naar een veilige negende plaats en de honger is blijkbaar nog niet gestild. Vorig weekend werd wel nipt verloren van kampioen en buur Eendracht Hooglede (2-3).

“En feitelijk zat er meer in”, beseft de 23-jarige student Artur Tyvaert. “Slechts in de eerste 20 minuten kon de kampioen ons pijn doen, erna waren we minstens de evenknie en kregen we ook kansen op de gelijkmaker. Het mocht niet zijn maar toch kwam iedereen met een goed gevoel van het veld af. Bedoeling is nu om dit beter voetbal in de resterende wedstrijden door te trekken, te beginnen nu zaterdag al thuis tegen Keiem. Daar zijn we nipt de boot ingegaan (1-0) maar hadden we het gevoel dat ze bij momenten sterker waren.”

“Thuis zijn we dit seizoen op ons best. Het is dus zeker de bedoeling om voluit voor de drie punten te gaan. Dan kunnen we onze mooie reeks gewoon verderzetten, en het verlies tegen de kampioen aanzien als een ‘accident de parcours’. De trainer kent voor deze confrontatie terug luxeproblemen want op onze twee langdurig geblesseerden na is iedereen terug inzetbaar, ook Zoyan Vangeneuchten.”

Ondertussen is de sportieve cel zo goed als klaar met het huiswerk voor volgend seizoen. Op de lijst geen Artur Tyvaert meer. Wat wordt zijn volgende ploeg dan?

Geen ploeg meer

“Geen meer. Na dit jaar ben ik afgestudeerd en ga ik werk zoeken in het Brusselse en er wellicht ook gaan wonen. Het zal immers niet meer mogelijk zijn om twee keer per week af te komen om te trainen. Mijn hobby gaat dus nu toch eventjes aan de kant voor een vaste job”, besluit de middenvelder.

(SBR)

Zaterdag 1 april om 17 uur: SK Staden – Keiem Sport