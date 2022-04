Arne Maertens brengt telkens toegevoegde waarde bij KFC Damme (3B): “We zijn gered: een heus mirakel”

Peter Linskens hervatte zijn trainersloopbaan nadat hij destijds in Hertsberge moest afhaken wegens beroepsredenen in Nederland. Met KFC Damme nam hij een zinkend schip onder zijn leiding. Niemand geloofde nog in het behoud. Maar Peter Linskens is een doorbijter, een buldog, zeg maar.

Arne Martens kwam op aandringen van de coach over van KSC Blankenberge. Dat kon omdat zijn nieuwe ploeg in keepersnood verkeerde. Arne debuteerde tussen de palen op zondag 28 november op bezoek bij Dosko Sint-Kruis, het geheel waar hij volgend seizoen zijn tenten opslaat.

“Toen ik destijds voor KFC Heist koos, beschouwde ik dat als mijn beste beslissing ooit. Blankenberge was een verkeerde optie. Ik neem die mensen totaal niets kwalijk, maar ik heb me er nooit geamuseerd. Laat ons het daarbij houden. Toen Damme mij contacteerde, aarzelde ik geen moment. Die mensen wilden me echt en het werd een succes voor beide partijen.”

“We groeiden week na week, hielden de brilscore tegen Lissewege en gingen met 0-1 winnen in Koekelare. Op een bepaald moment stonden we zowaar aan de leiding in de derde periodestand.”

Zes op zes

“Zelf ben ik een kind van Jong Male. Toen mijn mentor Bram Paepe naar Ingelmunster trok, vergezelde ik hem. Daarna verhuisde ik naar het toenmalige succesvolle VV Westkapelle. Na een korte terugkeer naar Male beleefde ik gloriemomenten in Heist. Nu is KFC Damme aan de beurt. Beschouw het als depanneren, want mijn besluit om bij Dosko Sint-Kruis mijn carrière te verlengen, stond al langer vast.”

“Niettemin ben ik ontzettend fier op hetgeen ik in Damme heb gepresteerd. Na de puntendeling tegen titelpretendent Ruddervoorde zijn we definitief gered. Een heus mirakel, maar niet voor Peter Linskens, die ons week na week motiveerde, opzweepte en glasheldere opdrachten gaf.”

“Net in dat cruciaal duel tegen Ruddervoorde kon ik niet aantreden wegens een armblessure. Arthur Speybroeck verving me, liet zich niet vloeren en mag gerust in de bloemen worden gezet. Hij is en blijft een prachtige doublure die mij scherp houdt.”

Dosko

“Nog twee keer zal ik tot de kern behoren bij Damme, thuis tegen Handzame en in Zandvoorde. Aan mijn kort verblijf bij de fusieploeg zal ik altijd heerlijke herinneringen bewaren. Hopelijk kunnen we de competitie eindigen met zes op zes en kan ik afscheid nemen langs de grote poort.”

“Vervolgens wacht Dosko, de vereniging uit mijn achtertuin. Ook daar zal ik proberen zo vaak mogelijk de netten ongeschonden te houden.”

(JPV)