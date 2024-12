Angel Keters (E De Haan – 3B) houdt de nul tegen ex-ploeg: “Nu wil ik echt tonen wat ik kan”

De jongens van coach Livio Proot startten het seizoen met een gloednieuwe keeper. Al vanaf de eerste weken voldeed Angel Keters aan de verwachtingen. Na Westkapelle brak zijn reeks glansprestaties af door een weerbarstig letsel, zondag 6 oktober.

Angel Keters keerde terug in het elftal tegen Doomkerke, op 24 november. “Nooit eerder bleef ik zo lang inactief wegens een letsel. Alles is in orde nu, ik ben weer topfit. Tijdens mijn inactiviteit keepte de jonge Matteo Eecloo. Neem het van mij aan: die tiener zal het ver brengen. Ik zag hem het doel verdedigen met lef en quasi zonder stress. Zelf hervatte ik thuis tegen Doomkerke, we wonnen met 6-1. De week daarna trokken we naar Snaaskerke, mijn vorige ploeg. Natuurlijk was ik erop gebrand om me daar nog eens te tonen. Het plan slaagde met brio. Zelf hield ik de nul en Larsen Sys lukte het enige doelpunt kort voor rust. Er wachten ons nu nog twee thuismatchen voor de winterstop: Lombardsijde en Handzame. Dit zijn twee ploegen uit de rechterkolom. We zullen gewoon vrank en vrij ons ding doen want we koesteren inderdaad ambities. Tweede provinciale halen wordt ons doel, via eindronde of oppergaai, mij om het even.”

Blind vertrouwen

“Voor mij begon alles bij VG Oostende. Toen het daar stopte stevende ik naar KVO, waar ik de reeksen U9 tot en met U13 volmaakte. Verder doorgroeien kon blijkbaar niet, ik bleek niet goed genoeg. Wat kon ik daarop zeggen? Bij Gistel, mijn volgende uitdaging, mocht ik al op 14-jarige leeftijd meetrainen met de eerste ploeg. Ettelijke jaren deelde ik lief en leed met het vlaggenschip maar werd nooit geselecteerd. Snaaskerke werd mijn volgende uitdaging. Mijn sportieve prestaties geraakten ietwat in de schaduw toen ik acht weken werd geschorst wegens een duw aan de grensrechter. Dat was een toestand van woord tegen woord. Wie mij kent weet dat ik eerlijkheid hoog in het vaandel draag, dus stel ik hier nogmaals met klem: ik heb die man nooit geduwd.”

“Nu schrijf ik een nieuw hoofdstuk. Mede door toedoen van Jens Boey, die me meenam naar T1 Livio Proot, mocht ik een nieuwe uitdaging aangaan in De Haan. Alle ballast, zoals schorsingen en blessures, heb ik van me afgeschoven. Nu wil ik echt tonen wat ik kan, tussen ploegmaats die me blind vertrouwen.” (JPV)

Zondag 8 december om 15 uur: K Eendracht De Haan – SC Lombardsijde.