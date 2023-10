Aleksandar Janevski stopt met provinciaal voetbal: “Het is mooi geweest”

De groep van Frederik Peel promoveerde met brio uit de laagste reeks. De start in derde provinciale verloopt moeizaam na weliswaar winst tegen Doomkerke, maar verliesbeurten tegen Pittem, Zerkegem, Dudzele en Cercle Beernem.

Iedereen blijft rotsvast geloven dat T1 Frederik Peel, samen met assistent Ulrik Maertens, het schip op de rails zal krijgen, maar de klok tikt natuurlijk. In vergelijking met afgelopen successeizoen verloor VV Westkapelle (3B) met Aleksandar Janevski een kanjer in het offensieve compartiment. En neen, laatstgenoemde is niet gekwetst. Hij laat het gezinsleven primeren. “Na ons schitterende kampioenschap gaf ik aan te willen stoppen met voetballen. Het prachtige bestuur gaf me enkele weken vrij om alles te laten bezinken. Voor de start van de nieuwe competitie meldde ik dat mijn beslissing definitief is: ik stop definitief met provinciaal voetbal!”

Gezinsomstandigheden

“Vanzelfsprekend was dit geen gemakkelijk besluit. Ik heb er toch nachten van wakker gelegen. Anderzijds moest ik in eer en geweten prioriteiten stellen. Sinds september werkt mijn vrouw weer en ze geeft ook nog zwemlessen. Mijn dochtertje vergt de nodige aandacht en wil natuurlijk haar papa opeisen. Actief zijn als voetballer, zelfs op niveau derde provinciale, vraagt veel tijd en inspanning. Die kan ik nu niet meer vrijmaken wegens privéomstandigheden. Het is mooi geweest.”

“Nu wil ik me bezighouden met wat minivoetbal onder vrienden en wat lopen. Wie weet, begin ik binnen een aantal jaren als trainer. De promotie met Westkapelle was mijn laatste wapenfeit. Na een sabbatperiode sloot ik me aan bij die kustformatie en beleefde een wondermooi kampioenschap. Ik mocht me uitleven als schaduwspits achter Thijs Rabaut. Hij lukte 45 goals, ik geraakte aan 16 en evenveel assists. Ik mis die fantastische bende en volg de resultaten op de voet. Het is mijn overtuiging dat de kentering er gegarandeerd komt, daarvoor ken ik de groep en de trainers al te goed.” (JPV)