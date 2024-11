Al twee keer vijf goals in één match voor Thijs Rabaut bij VV Westkapelle (3B): “Verrassende uitschuiver rechtzetten”

VV Westkapelle (3B) ging met de billen bloot tegen een ploeg uit de onderste gelederen. FC Veldegem hield de volle buit thuis en kan operatie behoud verderzetten. De jongens van coach Johnny Lebegge blijven op zes en zinnen op sportieve weerwraak.

Thijs Rabaut is opgeleid in Westkapelle en debuteerde op zijn 18de in derde provinciale bij het toenmalige KFC Moerkerke. “Na de fusie met SVV Damme verhuisde ik voor één seizoen naar KFC Heist om vervolgens naar de schaapstal terug te keren. Dit is nu vier seizoenen geleden. VV Westkapelle had net een doorstart gemaakt in vierde provinciale. De hoofdmacht in eerste provinciale was opgedoekt en gedurende enkele jaren werd er enkel jeugdvoetbal betwist. Graag wilde ik deel uitmaken van het nieuwe geheel met quasi allemaal voetballers van onder de kerktoren. De gemoedelijkheid bleef onveranderd: vriendschap viert hoogtij en in de schitterende kantine worden vaak feestjes georganiseerd.”

Begripvol op de bank

“Dit kampioenschap zouden we graag meedingen voor een prijs. Met mijn goals wil ik daartoe bijdragen, al mag je niet vergeten dat ik niet rendeer zonder diegenen die mij de assists leveren. Half september wonnen we met 1-4 in Snaaskerke. Zelf verscheen ik niet aan het kanon. Enkele dagen later vertrok ik op reis. Normaal doe ik dat nooit tijdens een competitie maar mijn vriendin kon op geen ander tijdstip vakantie krijgen. We kwamen overeen dat ik maar één match zou missen. Tijdens mijn afwezigheid wonnen de maats met 5-2 in Wingene. De week daarna stond de derby tegen Dudzele op het programma. De ploeg had goed gepresteerd zonder mij, dus moest ik plaatsnemen op de bank. Daarvoor toonde ik alle begrip. Weer werd het 5-2. Nog een week later gingen we met de billen bloot tegen een stevig De Haan.”

Loepzuivere hattrick

“Op 17 oktober, op bezoek bij Handzame, verscheen ik opnieuw aan de aftrap. Ik lukte zowaar vijf goals, waaronder een loepzuivere hattrick in het slotkwartier. Twee weken later in Oedelem werd het 2-6 en opnieuw trof ik vijf keer raak. Mijn goaltje thuis tegen Veldegem leverde geen punten op. Nu hopen we die verrassende uitschuiver recht te zetten op bezoek bij Lombardsijde, een middenmoter. Daarna komt rode lantaarn Tielt op bezoek maar wij onderschatten niemand”, zo benadrukt de goalgetter.

(JPV)