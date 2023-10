Aanvallers pur sang bij SV Loppem (3B)

Met een hernieuwde kern en een topcoach startten de Stormvogels de nieuwe competitie in derde provinciale in sneltreinvaart. Thuis tegen Pittem haperde de motor heel even, want de leider moest de eerste puntendeling van het seizoen toestaan.

Dubbelinterview

We gingen het duo Kjell De Cock en Mattijs Decock opzoeken voor een dubbelinterview. Laatstgenoemde gaat van start. “Acht jaar Kortemark werden gevolgd door vijf seizoenen Lichtervelde. De contacten met Loppem kwamen ietwat verrassend op gang. We moesten afgelopen kampioenschap tegen elkaar aantreden in Loppem, maar de match werd afgelast. We hokten samen in de kantine en ik leerde meteen een leuke bende kennen. Van het een kwam het ander. Jens Constant, die ik zeer apprecieer, zou trainer worden en het bestuur polste mij. Feitelijk had ik nood aan een nieuwe uitdaging. Dit is een familiale club met ambitie. Allen die hier rondlopen hopen zo vlug mogelijk weer naar tweede provinciale te promoveren. Ik leef van voorzetten en van aanvoer. Langs alle kanten krijg ik voeding. Tot op heden deed ik vijf keer de netten trillen. Omdat ik steevast van dichtbij bewaakt word, kunnen de maats daar gebruik van maken.” Kjell De Cock wist al acht treffers achter zijn naam te laten noteren. “Tot aan de beloften voetbalde ik bij Oostkamp, maar besefte al vlug dat het niveau van de eerste ploeg niet haalbaar zou zijn voor mij. Dus kwam ik naar Loppem. Het eerste seizoen werd op mij niet gerekend, afgelopen competitie kwam ik er sporadisch bij, maar sinds de komst van Jens Constant mag ik mezelf als basispion bestempelen en haal een serieus niveau. In de voorbereiding lukte ik ook al tien treffers. Weet je waarom ik zo presteer? Omdat ik vertrouwen krijg! Jens Constant is een volksmens, zo iemand hadden we nodig. We maken deel uit van een sprankelend geheel en mikken op de nacompetitie. De rest zien we wel. Laat ons maar eerst focussen op de nakende derby in Zerkegem.” (JPV)

Zondag 15 oktober om 15 uur: VKSO Zerkegem – Stormvogels Loppem.