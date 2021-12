“Zij die presteren blijven gewoon staan”

Acht punten voorsprong op de dichtste achtervolger, langste reeks overwinningen en langste reeks zonder nederlagen in nationale. Dat zijn de indrukwekkende cijfers die T1 Kurt Delaere met zijn KSV Oostkamp kan voorleggen. Die supercijfers hebben één schaduwzijde: beter kan niet.

In een ver verleden loodste toenmalig president Eric Lambert ex-spelers, waaronder huidig voorzitter Paul Devliegere, in het bestuur. Deze groep is nog altijd aan zet en streeft naar continuïteit, financieel beleid zonder risico’s maar vooral familiale sfeer. Toen Dieter Lauwers na vijf succesvolle seizoenen zelf afscheid nam werd geopteerd voor zijn toenmalige assistent Kurt Delaere als nieuwe T1. Sinds dit kampioenschap wordt hij bijgestaan door de piepjonge Kevin Deslypere als T2 en als verantwoordelijke voor de postformatie, zeg maar doorstroming van eigen jeugd.

Net voor de competitiestart interviewden we preses Paul Devliegere. Hij uitte een oneliner: “Het blijft mijn droom geen eendagsvlieg te zijn in derde nationale.” Die uitspraak zal allicht sneuvelen want de jongens van de Valkaart staan op de drempel van de hogere reeks.

We prijken op een ideale plaats om de laatste rechte lijn in te gaan

Individuele sessies

Iedere betrokkene draagt zijn steentje bij maar de architect van al dat moois is en blijft Kurt Delaere. Tijdens de coronastop laste hij individuele sessies in. Toen weer in groep mocht geoefend worden gaf hij iedereen de gelegenheid om prétrainingen uit te voeren: oefeningen op kracht en souplesse langs een uitgebalanceerd parcours dat hij telkens weer klaarzet. Kevin Deslypere staat in voor videoanalyses, waarbij elke speler geconfronteerd wordt met persoonlijke aandachtspunten.

KSV Oostkamp hervat de trainingen op dinsdag 4 januari. Kurt Delaere vierde de kerstfeesten in Oostenrijk en genoot van elk moment. Niettemin nam hij op zijn hotelkamer de nodige tijd om ons te woord te staan. “We prijken inderdaad op een ideale plaats om de laatste rechte lijn in te gaan. We moeten evenwel bevestigen en kijken niet verder dan onze volgende opdracht. In mijn achterhoofd speelt het natuurlijk: wat als? Vanaf het moment dat de trainingen hervatten moet ik de groep klaarstomen, hetzij voor de eerste competitieopdracht op 16 januari, op bezoek bij Lochristi, hetzij voor de verlate hervatting van het kampioenschap in februari. Voetballen zonder publiek lijkt me immers geen optie in derde nationale. Het geheim van ons succes? Hard werken in een kameraadschappelijke omgeving en alle mogelijke informatie verstrekken aan de groep. Als een elftal puik presteert dan wijzig ik niets. Zo hebben al kanjers als Senne Decloedt, Jules Vanhaecke en Diego Bragard op de invallersbank moeten plaatsnemen. Ze gaan daar heel professioneel mee om. We zijn bezig aan de transfers, bij mijn weten gaf geen enkele kernspeler te kennen dat hij wil vertrekken.” (JPV)