Wintertransfers Vandenbussche en Stiers meteen aan het feest bij KVDO: “Pittige match, maar wel leuk om zo thuis te komen”

Een verdiende 1-0-zege tegen Eendracht Aalst Lede doet KVDO een sterke start van het kalenderjaar nemen. Meteen ook een leuke binnenkomer voor twee wintertransfers met een verleden bij KV Oostende: linkspoot Lukas Vandenbussche en stevige bonk Preben Stiers. Nu zondag wacht hekkensluiter Stekene.

Van vertrouwen gesproken: zowel Vandenbussche (19) als Stiers (23) mochten afgelopen weekend meteen starten in wat toch een belangrijk duel was in de subtop. De jongste was een vrije speler na het failliet van Deinze, de oudste kwam over van Sparta Petegem (Tweede Amateur). “Een pittige match, maar wel leuk om zo thuis te komen”, blikt verdediger Vandenbussche nog eens kort terug. “Ik speelde als linkse van drie centrale verdedigers en hield zo het spel voor me. Het was een gesloten wedstrijd zonder al te veel kansen, maar defensief moet het dan goed staan. (knipoogt) Ik hoop te hebben getoond aan de coach dat hij me mag laten staan.”

Lukas Vandenbussche is van de Oostendse deelgemeente Zandvoorde, maar trok al op zijn vier jaar naar Club Brugge. “Toen ik tien jaar was, kwam ik naar KV Oostende om er tot de beloften te spelen. Ik was ook kapitein bij de U16 en U18. En onder toenmalig beloftencoach Michiel Joncheere werd ik mee tweede in de competitie en speelde ik de bekerfinale. Schitterende ervaringen. Ik heb ook veel van Michiel geleerd hij doet het nu gewoonweg fantastisch bij Club. We mochten met de beloften van KVO ook spelen in wat nu het Batimont Solar Park is. En voorts had ik ook Jordy Lemiengre als jeugdtrainer. KVO-spelers naar wie ik opkeek? Wel, linksvoetige verdedigers zijn schaars, maar Zech Medley vond ik wel een heel goeie speler met veel kwaliteit.”

KMSK Deinze

Na het failliet van KVO trok Vandenbussche naar KMSK Deinze. Maar ook daar liep het verhaal niet goed af. “Een tweede faillissement in een en hetzelfde jaar: dat is ‘uniek’ en weegt mentaal. Mede door die situatie kreeg ik op het einde alsnog de kans om met de eerste ploeg te spelen. Meteen de laatste twee matchen uit de geschiedenis van de club, tegen Club Luik en Seraing. Ondanks alles toch een mooie ervaring.”

Die ervaring bracht hem nu dus terug naar het vertrouwde nest. “Ik ben hier prima opgevangen. Toen ik tekende, lag ik bij wijze van spreken twee weken stil. Mijn ritme zat dus wat ver. Maar ik heb de draad snel kunnen oppikken en kwam, onder meer door de oefenmatch tegen Patro, snel weer op niveau. Ik ken ook bijna de hele KVDO-ploeg, de staf en coach, veel supporters en het stadion. Ik voel me hier goed. Ik heb een contract tot eind dit seizoen en zie wel wat de toekomst brengt. Nu is het een kwestie van minuten maken en spelplezier terugvinden.”

Omhoog kijken

Ook Stiers mag terugblikken op een aardig debuut. “Winnen in de 90ste minuut is gewoonweg fantastisch. De fans stonden vol achter ons en duwden ons richting zege. Echt, supporters, bedankt voor de steun! We blijven alles geven om zo lang mogelijk bovenin mee te doen.” Voor de spits waren het zijn eerste minuten sinds een invalbeurt eind november bij zijn vorige team Petegem. “De verplaatsingen richting Petegem begonnen door te wegen. Ik presteer beter in een vertrouwde omgeving en gezien ik op een minuutje van oefencomplex De Schorre woon, ben ik dankbaar weer in Oostende te zijn.”

Want Stiers heeft eveneens een KVO-verleden. “Ik begon met voetballen bij Middelkerke, maar sloot me als 10-jarige bij Oostende aan. Zo groeide ik door van wedstrijdjes acht-tegen-acht naar de A-kern. In 2021 werd ik samen met Mo Berte (nu Dender, red.) verhuurd aan de Nederlandse tweedeklasser Den Bosch. Een mooie ervaring met nieuwe situaties en grote stap van beloften- naar profvoetbal, al kende ik wat blessurepech.”

Daarna trok hij richting Harelbeke (2023) en dus Petegem. “Nu kom ik weer thuis. Ik ken hier veel mensen van vroeger. Trainer Dieter Vandendriessche bijvoorbeeld was ooit mijn spitsencoach bij de jeugd van KVO, trouwens. De club contacteerde me vorig jaar al eens, toen ze nog in eerste provinciale speelden. Ik mikte toen op een iets hoger niveau. Nu spelen we in de top van derde amateur, wat toch aanleunt bij het niveau van tweede amateur. Wat er gebeurde met KV Oostende is bijzonder jammer, maar de samenwerking tussen Diksmuide en Oostende laat toe om opnieuw omhoog te kijken.”

Avanti Stekene

Een knappe zege tegen Aalst, fitte spelers, geslaagde transfers: KVDO wil die positieve lijn zondag tegen hekkensluiter Avanti Stekene doortrekken. “De overwinning van vorig weekend was des te belangrijker na een winterstop waarin we toch stevig hebben getraind”, zegt Bram Deschuyter, maker van de 1-0. “En we hebben twee goeie versterkingen gehaald die ons zullen helpen een niveautje hoger te spelen”, verwijst hij naar spelers Lukas en Preben.

“Stekene kan een tricky verplaatsing worden. Het feit dat ze achteraan staan, maakt het voor ons des te belangrijker om de drie punten te pakken. Thuis kunnen we rekenen op veel supporters. Op verplaatsing ook, maar toch hebben we het uit altijd ietsje moeilijker. We gaan vol gas geven richting drie punten. Of we ook gas geven richting promotie? Het zou fantastisch zijn mochten we de eindronde kunnen spelen, maar niemand durft daar nu echt aan te denken. Daar is het nog te vroeg voor.”