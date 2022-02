Trainer Fanny Schamp strijdt met SV Anzegem voor het behoud: “Alles op alles zetten om in derde nationale te kunnen blijven”

Het ging SV Anzegem tot nu niet voor de wind in derde nationale. Na 17 wedstrijden staat het met amper 13 punten in de gevarenzone om te degraderen.

“We moeten het niet onder stoelen of banken steken, we hebben het moeilijk dit seizoen”, legt voorzitter Vanden Heede uit. “Ik vrees dat we een beetje kwaliteit te kort komen. Of misschien beter gezegd: onze kwaliteitsvolle jongeren worden onvoldoende opgetrokken door de spelers met wat meer ervaring.”

“Daar wilden we een oplossing voor zoeken, en daarom kwam Ken Van Den Berghe, die bij tweede nationaler Sparta Petegem speelde, met onmiddellijke ingang bij ons voetballen. Dat gaan we vermoed ik goed voelen. En we haalden nòg versterking binnen: we trokken van SK Ronse – ook al een tweede nationaler – de Fransman Dylan Botoko aan.”

Twee extra troeven

“Vorige zaterdag tegen Tempo Overijse wilde het nog niet zo goed lukken”, vult trainer Schamp aan. “Ik ben blij met deze twee nieuw inzetbare spelers. Het zijn twee jongens die op positie zes als verdedigende middenvelder speelden bij hun club, maar van nature zijn het eigenlijk allebei verdedigers. Centrale verdedigers zelfs. Het zijn dus twee troeven die we extra hebben.”

“Neen ik heb geen schrik voor een gewijzigde mentaliteit in de groep. Kijk, de concurrentie zal natuurlijk groter zijn, maar dat is niet enkel zo in de verdediging. Door het stilleggen van de competitie kregen enkele spelers wat meer tijd om van blessures te herstellen. Dat is zo op ons middenveld en ook in de aanval”, stelt Fanny Schamp.

“Het is de taak van elke trainer om een selectie te maken. Jong of meer ervaren, ik doe dat altijd heel eerlijk en zonder voorafgaandelijke afspraken. Ik ben vooral gelukkig dat de periode waarin we door de vele blessures zelfs wat krap in het aantal spelers zaten, achter de rug is. Het zal de motivatie zeker wat aanscherpen.”

“Al moet ik er direct bijvertellen dat ik ervan overtuigd ben dat heel de groep alles op alles zal zetten om in derde nationale te kunnen blijven. Ook de vertrekkers.”

“Iedereen hard nodig”

“Ik til daar trouwens niet zwaar aan. Voetbal zit nu eenmaal zo in elkaar. Wij spreken in de loop van het seizoen ook met spelers van andere ploegen. Dan moet je niet verbaasd zijn dat ook jouw spelers gesolliciteerd worden.”

“Het belangrijkste is dat alle spelers zich voor de volle 100 % blijven geven, en daar ben ik zeer zeker van. Gelukkig maar, want we zullen iedereen nog hard nodig hebben”, besluit Schamp. Zondag thuis tegen Lochristi is het begin van de money time.”

(MVA)