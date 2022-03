Thijs Benoot voelt zich goed bij KSV Oostkamp en blijft ook volgend seizoen aan boord: “Ook extra sportief is er progressie”

Met nog zeven matchen voor de boeg telt leider Oostkamp acht punten voorsprong op naaste achtervolger Lebbeke en elf op nummer drie Torhout. De titel wenkt nadrukkelijk, maar geen enkele speler denkt aan verslapping. Topcoach Kurt Delaere houdt de teugels strak.

Binnen de kortste tijd had Thijs Benooit, die overkwam van Excelsior Zedelgem in eerste provinciale, het nationale niveau onder de knie. De centrale verdediger houdt week na week met brio de organisatie op peil. “Tegen Svelta Melsele lieten we geen enkele steek vallen en incasseerden geen tegendoelpunt. Toen Melsele al binnen het openingskwartier met tien viel, konden we geconcentreerd ons ding doen. We prijkten al na een half uur met 3-0 aan de leiding. Vooral voor onze doelman Emiel Martens ben ik blij dat we de nul hielden. Hij startte het seizoen niet als titularis, moest vóór Nieuwjaar de bank warm houden omdat zijn rivaal Milan Iket grandioos keepte. Maar hij bleef altijd positief en gemotiveerd. Ook in hem koesteren we alle vertrouwen en Milan is zowaar de eerste supporter van zijn trainingsmaat”, aldus Thijs.

Nieuwe kleedkamers

“Op de Valkaart werd ik meteen in de armen gesloten. Die vriendengroep laat niemand links liggen. Het kampioenschap verliep tot op heden als een sprookje. Al na tien duels hadden we de eerste periodetitel behaald en prijkten acht punten voorop. Eind februari leden we onze eerste nederlaag, in Lochristi. Op dat moment koesterden onze rivalen misschien een beetje hoop dat we zouden verslappen, maar we dienden hen meteen van antwoord. We wonnen vervolgens met 1-3 in Eppegem en zopas met 4-0 tegen Svelta Melsele. Nu wacht ons de trip naar Avanti Stekene. We worden tot in de kleinste details voorbereid door ons trainersduo Kurt Delare – Kevin Deslypere. Zo stuurde laatstgenoemde mij de maandag na onze laatste confrontatie al een mail met enkele aandachtspunten. Tot in de kleinste details legde hij uit wat ik beter had kunnen doen. Onze sportieve leiders zijn daar elke dag mee bezig.”

Samenhorigheid

“Ook op extra sportief vlak boeken we progressie. Vorige zondag maakten we voor het eerst gebruik van onze gloednieuwe kleedkamers. We zijn de club dankbaar voor al dat moois en hopen de beleidsploeg de titel te kunnen schenken. Over die oppergaai praten we heel weinig, maar inderdaad, de wiskundige zekerheid wenkt. Zelf blijf ik ook volgend seizoen aan boord, net als quasi de hele groep. Alles is hier op en top georganiseerd, we worden in de watten gelegd en gaan voor elkaar door het vuur. Misschien is die voorbeeldige samenhorigheid wel het geheim van ons succes”, besluit Thijs Benoot. (JPV)

Zondag 20 maart om 16 uur: Avanti Stekene – KSV Oostkamp.