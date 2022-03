Thierry Kestremond neemt het op voor zijn keepers bij KSV Oostkamp: “Als goalie één foutje maken, en het is bingo”

Tegen KM Torhout speelde KSV Oostkamp 2-2 gelijk. De jongens van de Valkaart stapelden de kansen op. De gasten lukten een tegengoal na mistasten van goalie Emiel Martens.

Keeperstrainer Thierry Kestremond nam het meteen op voor zijn ballenpakker. Hij zal nooit dulden dat één van zijn leerlingen met de vinger wordt gewezen. “We geven specifieke oefensessies aan mensen die week na week hun passie tussen de palen botvieren. Een spits die mist wordt minder streng beoordeeld dan een doelman die even dat grillige ronde ding laat glippen. Milan Iket is een klepper die zich in de heenronde ontpopte tot de beste keeper van de reeks. Na nieuwjaar kwam hij slecht op de knie neer op training. Nu blijkt hij dermate hersteld dat hij misschien zal wederoptreden tegen Voorde-Appelterre. Hij is hoe dan ook onze titularis.”

Superbe vereniging

“Emiel Martens loodste ik hier binnen. Ik volgde die doelman al ettelijke jaren en wist wat hij in zijn mars heeft. Vele weken heeft hij Milan Iket met brio vervangen. Tegen Torhout maakte hij een foutje en het was bingo. Sorry hé, dat kan gebeuren! Meteen na de match sprak ik met hem omdat ik het noodzakelijk vond. Ook hij heeft zijn verdienste in ons subliem seizoen. Altijd zit hij geconcentreerd in de dug-out, keer na keer geeft hij het beste van zichzelf op training en houd zodoende zijn concurrent scherp. Als hij moet aantreden ontgoochelt hij nooit. Neen, ook niet tegen Torhout!”

“Emiel Martens blijft ook volgend seizoen bij ons, samen met Milan Iket. Persoonlijk vind ik het een grote eer om bij een superbe vereniging twee dergelijke kanjers op niveau te houden. Het is een waar genot om hen bezig te zien onder mijn leiding. Eens de oppergaai binnen is zal ik met mijn keepers serieus feesten.” (JPV)

Zondag 3 april om 17.30 uur: KFC Voorde-Appelterre – KSV Oostkamp.