SV Anzegem wil volgend seizoen opnieuw beginnen in vierde provinciale

De gewezen financiële perikelen bij SV Anzegem zijn ondertussen gekend. De stekker werd er halfweg februari uitgetrokken. Een definitief forfait van de eerste ploeg in de derde nationale reeks – ploeg die het overigens prima deed – èn van het B-elftal in vierde provinciale, waren het gevolg van de beslissing.

Ondertussen is de VZW zo goed als volledig ontbonden. Alle bestuursleden zijn ontslagnemend. Alle publicaties zijn in het Staatsblad verschenen. Sterke mannen Jean-Pierre Vanden Heede en Fabien Heyse hebben op deze manier geen enkele band meer met de club.

De jeugdploegen bleven wel verder in competitie. Leendert Van Hulle blijft jeugdcoördinator en doet er alles aan om tenminste de jeugd verder de kans te geven om te blijven voetballen.

Ondertussen groeit bij enkele mensen de wil om volgend seizoen te herstarten met een eerste elftal. Dat kan dan enkel in de 4e provinciale reeks, onderaan de ladder zeg maar. De op 3 spelers na, van het huidig stopgezette seizoen, gaven al te kennen mee in de boot te willen stappen. Ook het stadsbestuur participeert in de denkoefening.

Het heeft er alle schijn van dat u SV Anzegem volgend seizoen weer in de voetbalklassering zal vinden. (MVA)