Steven De Groot nam bij SKRD A vroeger over dan verwacht: “Aanvallend voetbal vanuit goede organisatie”

Nog één keer winnen. Dat is de opdracht voor SK Roeselare-Daisel A, dat net voor het paasweekend in Stekene (1-3) een serieuze optie nam op het behoud in derde afdeling. “Ik hoor dat de derby tegen Wielsbeke toch wat leeft”, steekt de nieuwe T1 Steven De Groot (54) van wal. “Dat, plus het feit dat er voor de twee ploegen toch nog iets op het spel staat – bij Wielsbeke hopen ze stiekem nog op de eindronde, en zelf zijn we nog niet helemaal zeker van het behoud – zou er normaal voor moeten zorgen dat we ons aan een leuke match mogen verwachten.”

“Ik ben blij met hetgeen we in Stekene lieten zien. Niet alleen door het resultaat, maar ook door de manier waarop, want anders dan in een paar matchen daarvoor voetbalden we tegen Stekene toch een pak kansen bij elkaar. En dat terwijl we er na de nederlaag tegen Wervik best wel een turbulente week hadden opzitten.”

“Ik vond de meeste matchen die ik dit seizoen heb gezien niet zo slecht. De laatste weken was het minder. Hoe ik mijn intrede heb ervaren? Ik was geen vragende partij om nu al over te nemen. Anderzijds zit ik al lang genoeg in het voetbal om te weten dat zo’n dingen gebeuren. Of het een voordeel is om nu een soort van inloopperiode te krijgen? Goh nee. Zo zie ik het niet. Het huidige seizoen is één ding en het volgende is iets anders. Al wil dat daarom natuurlijk niet zeggen dat we die paar weken niet gaan benutten om elkaar al een beetje beter te leren kennen.”

De transfer van Sven De Rechter naar KSV Rumbeke is rond. Milan Vandenabeele, een centrale verdediger van de beloften, maakte in Stekene voor het eerst deel uit van de selectie. Voor de geblesseerden Joppe Van Heuverzwyn en Gill Vanhulle zit het seizoen erop. Hetzelfde geldt voor Baptiste Schmisser, die zijn schoenen wellicht aan de haak hangt. (SBE)

Zaterdag 15 april om 19 uur: SKRD – SC Wielsbeke.