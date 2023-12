‘SKR begint steeds meer rood-zwart te tinten’: nu ook Mathieu Vervaecke van Winkel Sport naar SK Roeselare

SK Roeselare krijgt er nog een speler bij en het is geen verrassing dat hij de verhuizing maakt vanuit het Terschuerenpark. Het is spits Mathieu Vervaecke (20) die ook de oversteek maakt, eerder deden ook aanvaller Timon Vandendriessche en Fries Deschilder. Het mag duidelijk zijn dat SK Roeselare steeds meer rood-zwart begint te tinten en dat lijkt alleen maar de voorbode van volgend seizoen. Eens het seizoen voorbij zal zijn, lijkt de poort open te staan voor heel wat Winkelse sterkhouders die straks voor komend seizoen de oversteek zullen maken. Winkel liet tot nu toe vooral spelers gaan die (dit seizoen) geen basisspeler waren.

Winkel liet deze winterstop nu al zes spelers gaan

Winkel Sport speelt in eerste nationale, twee reeksen hoger dan SK Roeslare dat in derde afdeling VV uitkomt. Verwacht mag worden dat de jongens die de oversteek maken naar Schiervelde, ook wel een directe impact zullen hebben. Timon Vandendriessche en Fries Deschilder ondertekenden een contract dat ook volgend seizoen overspant, Mathieu Vervaecke wordt voor zes maanden uitgeleend.

Groot en snel

Izegemnaar Mathieu Vervaecke kwam over van Jong Cercle waar hij vorig jaar in de tweede afdeling een mooi seizoen draaide. De grote spits is ook vrij snel en scoorde bij een korte invalbeurt op de openingsspeeldag tegen Hoogstraten in de slotfase de 2-2 en redde zo een punt voor Winkel Sport. Vervolgens moest hij het ook vooral stellen met invalbeurten. De Izegemnaar die eerder ook als jeugdspeler in de belangstelling stond van SV Roeselare, hoopt nu meer minuten te maken onder Dieter Lauwers op Schiervelde.

De kern van Winkel Sport begint nu toch aardig uit te dunnen. Omstandigheden leidden er ook al enkele keren toe dat er twee reservekeepers op de bank zaten. Naast Vervaecke, Vandendriessche en Deschilder die nu dus naar SK Roeselare trekken, vertrokken ook al Felix Reuse (KM Torhout), Steph Buyl (FC Lebbeke) en Jef Vandemaele (KVV Zelzate). Zes spelers minder in de kern van Jeffry Verhoeven, die het op training dus ook met een pak spelers minder moet rooien.