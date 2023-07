SK Roeselare-Daisel wordt Sportkring Roeselare

De kogel is door de kerk. SK Roeselare-Daisel, dat twee seizoenen geleden ontstond na een samensmelting van de jeugdwerking van het ter ziele gegane KSV Roeselare en de toenmalige eerste provincialer VK Dadizele, gaat vanaf 1 juli door het leven als Sportkring Roeselare, kortweg SK Roeselare.

Er komt een paar maanden nadat in Dadizele met FC Daisel Sport een nieuwe club boven de doopvont werd gehouden, nu ook officieel een einde aan de samenwerking tussen de twee ploegen.

Niet meteen een verrassing, aangezien er in praktijk eigenlijk al sinds een paar veranderingen aan de top – huidig Roeselaars voorzitter Alexander Verduyn nam net geen tien maanden geleden, willens nillens, de fakkel over van Bart Allossery, die naar Dadizele terugkeerde – niets meer van een wisselwerking tussen de twee clubs te merken was.

In hun eerste jaar na de nu dus stopgezette fusie promoveerden de wit-zwarten naar derde nationale A, de reeks waarin de Schiervelde-boys straks voor het tweede jaar op rij aan de bak mogen.

Meer info: https://skrd.be/2023/07/01/wij-zijn-sportkring-sk-roeselare/

(SBE)