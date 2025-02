Siebe Vandergunst beleeft heerlijk seizoen met KVDO: “Telkens kippenvelmoment als de supporters zingen”

Van stress is geen sprake bij KV Diksmuide Oostende. Een plaats in de linkerkolom, de doelstelling voor dit seizoen, kunnen de blauw-geel-rood-groenen nog moeilijk kwijtspelen. Een kennismaking met spits Siebe Vandergunst, topschutter met zeven goals.

Na zijn eerste seizoen in woonplaats Houthulst verhuisde Siebe Vandergunst voor vijf jaar naar Diksmuide en daarna voor drie seizoenen naar Boezinge. “Sinds mijn 15de voetbal ik opnieuw voor Diksmuide. Vanaf de U16 klom ik naar de eerste ploeg. Met het talententeam van KSV Diksmuide dwongen we via de eindronde de promotie van derde naar tweede provinciale af. Het grootste deel van mijn carrière voetbal ik dus bij Diksmuide. Dit is een mooie, warme, familiale club met een knappe accommodatie, bovendien dichtbij ons huis. Hier krijg je vertrouwen van coach, staf en bestuur. Bovendien hebben we nu in Oostende een topaccommodatie”, zegt Siebe die steeds met zijn tweelingbroer Robbe in dezelfde club voetbalde. “Helaas gaat hij na dit seizoen naar Boezinge. Voor hem is dit een mooie transfer. Ik hoop dat hij er straks een mooi seizoen kan draaien en er veel bereikt. Na 15 jaar zullen we elkaar niet meer zien rondlopen op training en samen zijn na een wedstrijd. Dat wordt natuurlijk even wennen, maar dat komt wel in orde.”

Lang hoeft Siebe niet na te denken over zijn mooiste moment tot heden. “Met 81 punten kampioen spelen in eerste provinciale: dat is mijn hoogtepunt tot nu. Zo’n puntenaantal maak je wellicht nooit meer mee. Hier voor zoveel supporters in Oostende spelen leunt er dichtbij aan. Wanneer de supporters zingen, krijg ik nog steeds een kippenvelmoment.”

Vertrouwen

Siebe Vandergunst is bijna een dubbele meter en dan denk je een typisch Vandergunst-doelpunt vlot te herkennen. “Wanneer ze mijn gestalte zien, denken velen dat ik kopbalsterk ben”, glimlacht de spits. “Toch is dat niet zo. Gelukkig ben ik tweevoetig. Ik kan zowel links als rechts scoren. Vorig seizoen scoorde ik twaalfmaal. Voor dit seizoen had ik geen verwachtingen, maar ik had de kaap van tien wel vooropgesteld. Ik hoop naar dat aantal te werken. Alles wat erbij komt, is mooi genomen”, zegt Vandergunst die eind vorig seizoen sukkelde met een probleem aan de adductoren. Dat resulteerde in een kraakbeenletsel aan de aanhechting van de heup. Bij de eerste competitiematch kreeg hij het vertrouwen van trainer Dieter Vandendriessche en dat heeft hij nooit beschaamd. “Dat vertrouwen heb ik nodig. Vertrouwen werkt positief op mij. Ondanks enkele aanbiedingen heb ik geen moment getwijfeld om tijdens de winterstop mijn contract met twee jaar te verlengen. Hier voel ik me goed”, zegt Vandergunst die al zeven competitiegoals scoorde.

Tweevoetig

Vaak testten tegenstanders te vaak ongestraft de kwaliteit van zijn shirt. “Door mijn gestalte krijg ik de fouten niet snel mee. Dat gebeurt wel bij een kleinere speler. Ze denken: Vandergunst meet 1m95, hij kan wel tegen een stootje. Op een gegeven moment beginnen al die duw- en trekfouten dat toch op je lichaam te wegen. Ach, het hoort erbij, het is een contactsport”, zegt Vandergunst die zijn plussen en minnen perfect weet te omschrijven. “Ik ben vrij snel voor mijn grootte. Door mijn tweevoetigheid hoef ik niet na te denken of ik met links of rechts moet uithalen. Met mijn gestalte moet ik nog werken aan iets steviger in duel zijn en aan mijn kopballen naar doel.”

Siebe Vandergunst voetbalt met 9 bij KVDO, maar dat was niet altijd zijn shirtnummer. Hij speelde ook al met 36 en vorig seizoen met 18 bij KSV Diksmuide. “Ik zorg wel altijd dat de tafel van 9 erin zit. Voor een spits was de 9 vroeger altijd hét nummer. Dit seizoen had de coach me nummer 9 voorgesteld.”

Vorig weekeinde won KVDO met 2-0 tegen RFC Wetteren. “De grasmat is hier in Oostende veel groter dan in Diksmuide. De eerste keer dat we op dit veld kwamen, bekeken we dit als reusachtig. Onze tegenstanders beseffen ongetwijfeld ook dat het hier vrij pittig wordt. Het is ook vrij pittig want het veld ligt er redelijk zwaar bij. Ja, het was voor ons ook wel wennen: van vorig seizoen op kunstgras in Diksmuide naar zo’n veld in Oostende.”

Kleppers

Al vele weken nestelt KVDO zich in de top-drie van derde afdeling A. De nieuwe club heeft inmiddels ook de openingsmatch van de derde periode gewonnen. Waarom zou KVDO de derde periode niet binnenrijven en meteen een ticket voor de eindronde behalen?

“Dat kan, maar er zijn de komende weken geen gemakkelijke opdrachten. Hier thuis ontvangen we nog alle kleppers. Op verplaatsing worden het ook geen makkelijke wedstrijden. Sint-Denijs pakte hier een punt door een muur te zetten. Daar wordt het ook sowieso moeilijk. Tegen Elene-Grotenberge wonnen we slechts met 1-0. Daar en bij Beerschot U21, ook een goede voetballende ploeg, worden het geen makkies. Zondag in Kalken wordt het opnieuw een heel belangrijke wedstrijd”, wijst Vandergunst naar het duel tussen de nummer drie (KVDO) en de nummer vier (HO Kalken), twee teams gescheiden door slechts één punt in de tussenstand.

Boekhouder

Sowieso speelt KVDO een beter seizoen dan wat de Oostendenaars en Diksmuidelingen vorige zomer verwacht hadden. Niemand mag vergeten dat trainer Dieter Vandendriessche een kern heeft die vorig seizoen de titel in eerste provinciale behaalde. Toch zijn de blauw-geel-rood-groenen momenteel knap derde gerangschikt, op amper vier puntjes van het leidersduo Mandel United en Vigor Wuitens Hamme.

“Er waren geen verwachtingen om bovenaan in de stand te prijken. Wat we elke week meenemen, is bonus”, bevestigt Siebe Vandergunst die sinds oktober bij het boekhoudkantoor Van Reybrouck in Brugge werkt.

Die job combineert hij met studies postgraduaat accountancy. Siebe Vandergunst behaalde eerder aan de Vives hogeschool al een bachelordiploma accountancy en fiscaliteit.