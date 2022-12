SC Wielsbeke blikt tevreden terug: “Maar misschien zat er iets meer in”

”Misschien zat er zelfs meer in. In onze gewonnen matchen hebben we geen punt gestolen en in andere matchen verloren we ongelukkig. Ik denk dan vooral aan de derby op Anzegem, waar we genekt werden door een onterechte penalty. Ook tegen Elene-Grotenberge en thuis tegen Roeselare-Daisel verdienden we beter. Tel er een paar punten bij en we staan in de top zes.”

‘Ondertussen blijft het opmerkelijk dat wij de overstap naar het nationale voetbal probleemloos hebben gemaakt met dezelfde basisploeg waarmee wij vorig seizoen kampioen speelden. We zijn zelfs, samen met Kalken, de beste nieuwkomer. En met 34 goals zijn we, op Tempo Overijse na, de vlotst scorende ploeg. Als we straks nog beter doen dan in de heenronde, lonken we naar de zesde plaats. Dat zou een ideale beloning zijn voor de bestuursploeg en onze trainersstaf.”

De overeenkomsten met T1 Dieter Lauwers en T2 Maarten Deschuymere zijn verlengd met één seizoen. Deze week begonnen de gesprekken met de spelers. (IVD)