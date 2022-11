Sam Vanhuyse (SKRD A) trekt naar buren van E. Wervik: “We staan voor belangrijke weken”

Op eigen veld kreeg SK Roeselare-Daisel zaterdag geen loon naar werken. Het speelde 1-1 gelijk tegen KVE Drongen en daar mochten vooral de bezoekers blij mee zijn.

“Er zat inderdaad meer in”, zegt Sam Vanhuyse (21), die in het begin van de tweede helft met een assist op Gianni Derieuw de thuisploeg mee over de streep trok.

Eenrichtingsvoetbal

“We stonden tegen Drongen na een vermeende buitenspelgoal al na vier minuten 0-1 in het krijt. Wat volgde waren net geen 90 minuten eenrichtingsvoetbal, tegen een ploeg die daarna eigenlijk geen enkele noemenswaardige aanval meer in elkaar bokste. Het was moeilijk om de Oost-Vlamingen uit verband te spelen, maar op basis van hetgeen we na de rust lieten zien, hadden we in feite altijd moeten winnen.”

“Jammer, want met de volgende weken opnieuw twee wedstrijden tegen een ploeg die achter ons staat, hadden we de drie punten goed kunnen gebruiken. Maar als we nu tegen Wervik en Eppegem punten pakken, is er eigenlijk niet veel gebeurd.”

Versterking

Nieuws van het transferfront. Met de komst van oud-KSVR-speler Tibo Van de Velde (28) haalden de wit-zwarten vorig weekend een eerste wintertransfer in huis. De aanvallende middenvelder kon dit seizoen na onder andere een discussie met trainer Jeffry Verhoeven weinig tot geen aanspraak maken op speelminuten bij Winkel Sport. Hij is na Nieuwjaar speelgerechtigd.

Oude blessure

De Rechter vierde zijn wederoptreden. Demeulenaere zit in het gips nadat hij twee weken geleden uitviel in een wedstrijd met de B’s. Van Heuverzwyn herviel op training in zijn oude blessure.

(SBE)