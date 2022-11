Robinson Woodruff (KSV Rumbeke): “Zuurstof of bikkelen tegen degradatie”

KSV Rumbeke maakte een uitstekende start in derde amateurklasse. Het leek erop dat het team van coach Geert Broeckaert wel eens de revelatie zou worden, maar de voorbije twee maanden sputterde de motor. In die periode kon het geen enkele wedstrijd meer winnen waardoor KSV in het klassement is weggezakt naar een weinig benijdenswaardige dertiende plaats. Zaterdag wil men bij het voorlaatst geklasseerde Eppegem A nog eens uitpakken met een overwinning.

“Vorige week hebben we echt een pijnlijk verlies geleden”, opent Robinson Woodruff. “Tegen Wolvertem Merchtem namen we nochtans een uitstekende start maar eens we rond het halfuur met 10 man vielen hadden de Brabanders de bovenhand. Rumbeke prikte met snedige counters tegen en het leek erop dat een gelijkspel tot de mogelijkheden behoorde.”

“Twee minuten voor affluiten waren we er echter aan voor de moeite na een corner, identiek eigenlijk als hun eerste doelpunt. Dat verlies bezorgde ons opnieuw een grote teleurstelling. We zakken immers in de klassering alsmaar dieper weg, nu al op enkele punten van de echte degradatieplaatsen.”

In dat opzicht volgt zaterdag een belangrijke trip naar Eppegem. “De hele vereniging beseft de belangen. Vandaar dat er een bus wordt ingelegd met supporters. Het is daar echt van moetens in deze degradatietopper. Winnen we, dan is er zuurstof voor de toekomst, verlies betekent wellicht een heel jaar bikkelen tegen het degradatiespook.

“De belangen zijn dus echt wel groot te noemen voor beide teams. We recupereren met Colin Dumoulin, Nikolaas Vermaut en Jonas Van Exem drie basisspelers, maar nu ontbreken de geschorsten Remco Vandamme en Naigell Vanfleteren”, besluit de bediende uit Bavikhove.

(SBR)