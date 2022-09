Robinson Woodruff blijft trouw aan KSV Rumbeke: “Hier vertrekken? Nog nooit aan gedacht”

KSV Rumbeke verloor vorig weekend voor het eerst dit seizoen, met 0-2 tegen Kalken. “Vooral voor de pauze werden we bij momenten van het kastje naar de muur getikt”, opent de 25-jarige Robinson Woodruff.

“Onmiddellijk na het draaien vloog een tweede bal tegen onze touwen en verdween het geloof toch wel in een goeie afloop. Desondanks zijn we blijven werken en ook aan enkele kansen geraakt, maar de aansluitingstreffer bleef uiteindelijk uit. Achteraf bekeken is het zeker geen schande om tegen Kalken te verliezen. Ze hadden misschien wel hun start deels gemist, maar finaal zullen ze ongetwijfeld in de top vijf eindigen. Zelf zijn we trouwens ook niet onaardig gestart met 7 op 12. Vooraf had ik zeker voor dergelijk resultaat willen tekenen, want nu staan we netjes in de linkerkolom.”

Voor KSV Rumbeke wachten nu twee belangrijke weken. “Zaterdag is er de verplaatsing naar Eendracht Aalter. In de voorbereiding wonnen we er met 0-4, maar toch zie ik deze match niet direct als een waardemeter. De Oost-Vlamingen speelden immers elke helft met een andere ploeg om iedereen speelkansen te gunnen. We mogen de opdracht dus zeker niet onderschatten, maar willen absoluut winnen om met een goed gevoel en 10 op 15 naar de derby tegen SK Roeselare-Daisel toe te leven.”

De Bavikhovenaar verdedigt ondertussen al vijf jaar de Rumbeekse clubkleuren. “Bij mijn aankomst speelden we nog in tweede provinciale. Ik heb de opmars naar derde amateurklasse meegemaakt. De sfeer is altijd opperbest gebleven, vandaar dat ik nog nooit gedacht heb om hier te vertrekken op het Sportpark.”

Ondertussen loopt de geblesseerdenboeg stilaan leeg. Nikolaas Vermaut viel na zijn teenbreuk terug in tegen Kalken, dit weekend zijn ook Jens Kindt en Husrev Nalli terug inzetbaar. (SBR)

Zaterdag 1 oktober om 19.30 uur: E. Aalter – KSV Rumbeke.