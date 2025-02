Robbie D’haese speelt misschien zaterdag nog niet in KVDO-shirt

Of KV Diksmuide Oostende zaterdagavond in zijn thuismatch tegen WS Lauwe de gewezen KVO-speler Robbie D’haese kan opstellen, is helemaal niet zeker.

Ja, neen, misschien. Niemand is het zeker of KVDO-aanwinst Robbie D’haese al speelgerechtigd zal zijn voor de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen WS Lauwe. Het gaat hier immers om een internationale transfer, want D’haeses vorige club was het Duitse Rot Weiss Essen. De kans bestaat dus dat de ex-KVO’er pas zondagnamiddag 9 maart op bezoek bij Beerschot B een eerste keer het KVDO-shirt zal dragen. In het weekend van 1 en 2 maart staan immers enkel inhaalmatchen op het programma van de amateurploegen, maar KV Diksmuide Oostende moest de voorbije winter geen enkele wedstrijd uitstellen en heeft dan dus een vrij weekeinde.