Robbie D’haese keert terug, van KVO over RW Essen naar KVDO: “Een opportuniteit die we niet konden laten liggen”

Wat een bijzondere transfer bij KV Diksmuide Oostende. Bij de blauw-geel-rood-groenen speelt Robbie D’haese (25) de acht resterende competitiematchen. De rechterflankaanvaller speelde zeven profseizoenen voor KVO en begon dit seizoen in de Duitse derde Liga.

Robbie D’haese speelde 131 officiële wedstrijden in het shirt van KV Oostende waarvan 108 in de Jupiler Pro League. Na het faillissement van KV Oostende verdedigde Robbie D’haese de kleuren van de Duitse derdeklasser Rot Weiss Essen. Daar kwam hij in tien competitiewedstrijden telkens 10 tot 45 minuten in actie. Ook kende hij een invalbeurt in een bekerwedstrijd om de Landespokal Niederrhein. Zijn meest recente match dateert van eind december tegen Vfb Stuttgart II. Na een trainerswissel verbrak de Duitse derdeklasser D’haeses contract in onderling overleg. Nu wil de rechterflankaanvaller in een vertrouwde omgeving opnieuw matchritme opdoen en meehelpen om de club een knap seizoenseinde te bezorgen.

Aanvallende kwaliteiten

“Als profspeler is Robbie D’haese in normale omstandigheden financieel niet haalbaar maar hij wil nu vooral opnieuw voetballen”, vertelt KVDO-ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke. In deze fase van het seizoen is het niet evident om nog aan te sluiten bij een profclub. D’haese had enkele contacten met onder meer clubs uit de Challenger Pro League. “Hij is dus een opportuniteit die we niet konden laten schieten en voor hem is het een kans om zich opnieuw in de kijker te spelen.”

“Pas dinsdagnamiddag hadden we een eerste officiële gesprek waarin zijn motivatie de doorslag gaf om dit engagement aan te gaan. Hij traint dinsdagavond ook al meteen mee. Met zijn ervaring op hoger niveau en zijn aanvallende kwaliteiten zijn we ervan overtuigd dat hij nog een meerwaarde zal zijn in het competitieslot.”

RW Essen is zestiende op twintig clubs en flirt met de degradatiezone van de 3.Liga. KV Diksmuide Oostende is derde in de Belgische derde nationale en mag stiekem van promotie dromen.