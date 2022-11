Robbe Bakelandt (SKRD A – 3Afd VV) panikeert niet: “We moeten onze punten niet tegen de topploegen pakken”

In de lastige verplaatsing naar KFC Voorde-Appelterre is SKRD A er zondag niet in geslaagd om punten te pakken. Het verloor, ondanks een vroege openingsgoal, met 4-1 van een veel sterkere co-leider. Maar dat is niet de maatstaf, vindt Robbe Bakelandt.

“We konden tegen de Oost-Vlamingen nochtans moed putten uit een vroege goal van Prinsier”, zegt Robbe Bakelandt (21), die dit weekend al voor de negende keer op rij aan de aftrap kwam. “Die voorsprong verdween al snel van het bord, want na een rechtstreekse vrijschop en twee haast identieke tegengoals in de twee fases daarna, stond het nog geen vijf minuten later zelfs 3-1. Wat tegen een goede ploeg als Voorde-Appelterre meteen ook betekende dat het over en out was.”

“Het is jammer dat we niet langer overeind zijn gebleven. Ik vond de thuisploeg heel goed. Misschien zelfs nog beter dan Tempo Overijse, dat al het hele seizoen op kop prijkt. Het is niet tegen dat soort ploegen dat we punten moeten halen. Al hadden we het zondag, als je ziet op welke manier we de 2-1 en de 3-1 slikken, misschien wel wat spannender mogen maken.”

“Door de mindere resultaten van de laatste vier weken blijven we in het klassement nu al een tijdje hangen rond de twaalfde plaats. We blijven voorlopig uit de gevarenzone, maar aangezien onze eerste achtervolger Elene-Grotenberge maar drie punten minder telt, mag er de komende weken, waarin we met Kalken en Wielsbeke opnieuw twee van de betere ploegen treffen, nu toch niet veel meer gebeuren.”

“Over het niveau van de andere tegenstanders kan ik niets verkeerds zeggen. Dat ligt een stuk hoger dan vorig jaar. Er zitten in derde nationale maar weinig ploegen in die echt minder zijn dan de rest. Ook over mijn eigen seizoen mag ik niet klagen. Ik heb, na een wat aarzelende start, het gevoel dat het met mijn prestaties opnieuw de goede kant op gaat. Het helpt ook wel dat ik de laatste weken weer centraal mag spelen. Wat daarom natuurlijk niet wil zeggen dat ik mij niet graag gewoon ten dienste van de ploeg stel.”

Joppe Van Heuverzwyn blesseerde zich op training en was er hierdoor niet bij in Appelterre. Stakys Vakala, een jonge spits van de B-ploeg, trainde vorige week voor het eerst met de A-kern. (SBE)

Zaterdag 5 november om 19 uur: SKRD A KFCHO Kalken