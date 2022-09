Rex Denoo (KDC Ruddervoorde, derde A): “De automatismen staan nog niet helemaal op punt”

Het ongeslagen KDC Ruddervoorde (7 op 9) ontvangt op speeldag vier SK Eernegem (3 op 9). Voor Iwein Catteeuw is het een speciale wedstrijd: hij ruilde dit jaar Eernegem voor Ruddervoorde. Zes jaar terug verdedigde ook Rex Denoo de kleuren van Eernegem. De flankaanvaller zit nu bij Ruddervoorde.

Vorige zaterdag werd de opvoeder aan KTA Brugge door trainer Chris Van den Broucke onaangenaam verrast. Denoo startte de thuismatch tegen Eendracht Brugge als invaller. “Een verrassing, niet leuk”, geeft Denoo toe. “De trainer koos voor 4-2-3-1 en wilde meer balbezit afdwingen. Aan de rust bij 0-0 kwam ik in. Om in een 4-3-3-systeem voor meer snelheid op de flanken te zorgen.” Ruddervoorde won de partij met 2-1. Eerder werd Veldegem, de ex-ploeg van Denoo, op eigen veld met 1-5 ingeblikt. Op de eerste speeldag kwam Ruddervoorde thuis tegen Oedelem niet verder dan 2-2. “Tegen bepaalde ploegen hadden we verwacht met groter verschil te winnen”, gaat Denoo verder. “In de ploeg zitten we met vijf of zes nieuwe gezichten. Het duurt altijd wel een tijdje voor de automatismen op punt staan, voor iedereen van de andere weet wat hij in bepaalde situaties doet.”

Promoveren

Met andere woorden: KDC Ruddervoorde zou nog moeten kunnen groeien. “Bij mijn nieuwe club is het de bedoeling om beter te doen dan vorig seizoen”, benadrukt Denoo, bij Veldegem trainer van de U17. “Ruddervoorde speelde vorig seizoen de eindronde zonder te promoveren. Op het einde van deze competitie willen we weer naar de nacompetitie, dit keer met promotie. Al is het altijd mooier om via de titel te promoveren. Dat is ook de reden waarom ik na drie jaar Veldegem nog eens verhuisde. Ik ben bijna dertig. Als ik nog eens bij een club met promotiekansen wilde spelen, was nu hét moment.” (HF)

Zaterdag 24 september om 19.30 uur: KDC Ruddervoorde SK Eernegem.