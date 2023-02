Remko Vandamme (KSV Rumbeke) trekt volgend seizoen naar Boezinge: “Ik wil meer speelkansen krijgen”

Een gehavend KSV Rumbeke verloor met 3-0 van Avanti Stekene en blijft zo met 19 punten op een derde laatste plaats in derde afdeling A. Het wedstrijdvrije weekend komt ideaal om de hoofden leeg te maken en het team klaar te stomen voor de strijd om het behoud in de resterende matchen.

De 20-jarige Remko Vandamme vertrekt aan het einde van deze campagne bij KSV Rumbeke. De student uit Geluwe is van mening dat hij bij Essevee te weinig speelkansen krijgt om zich te bewijzen. “Mijn seizoen was nochtans goed gestart met direct enkele basisplaatsen. Naarmate de competitie vorderde en zonder echt duidelijke reden werd ik naar de bank verwezen en moest ik me tevreden stellen met korte invalbeurten. Als 20-jarige is dit natuurlijk niet wat je voor ogen hebt. Vandaar dat ik, naast het bestuur van Rumbeke, ook ben gaan luisteren naar andere geïnteresseerden.”

Overeenkomst

“Vooral Boezinge was heel concreet en ik had er meteen een goed gevoel bij. Uiteindelijk zijn we ook snel tot een overeenkomst gekomen. Dat betekent niet dat ik niet langer mijn best zal doen bij Rumbeke. Zo ben ik ook niet ingesteld. Ik zal mijn truitje nat maken tot de allerlaatste competitiematch in de hoop alsnog het behoud voor Rumbeke in derde afdeling te realiseren. Deze club verdient dit trouwens ook, want buiten de weinige speelkansen heb ik echt geen enkel slecht woord over Rumbeke. Het is een warme club met een toffe spelersgroep.”

“Boezinge was heel concreet en ik had er vanaf het begin een goed gevoel bij”

Afgelopen zondag verloor KSV Rumbeke op Stekene met duidelijke 3-0-cijfers. “Door enkele afwezigheden moest coach Broeckaert serieus aan zijn opstelling sleutelen. Alle vervangers deden het niet onaardig, maar toch zie ik de wedstrijd als snel te vergeten. Dit weekend is er geen voetbal voor ons. Iedereen kan zich nog eens extra opladen om het laatste luik van de competitie te starten.”

Stevige revanche

Dit start op zaterdag 25 februari met een thuiswedstrijd tegen Jong Lede. Remko houdt geen goeie herinneringen over aan de heenwedstrijd. “Net in die partij kreeg ik een rood karton onder de neus geduwd. De ploeg leek daardoor goed van slag en uiteindelijk kregen we nog een zware pandoering om de oren. Het is zeker geen slecht voetballende ploeg, maar de cijfers waren veel te overdreven. Vandaar dat de volledige spelersgroep, mezelf incluis, sportief wil reageren op het veld met een stevige revanche. Jong Lede mag zich dus volgende week zaterdag aan een warm onthaal verwachten”, besluit Remko.