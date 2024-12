Quincy Rombaut nieuwe T1 bij KSC Wielsbeke

Derdenationaler KSC Wielsbeke heeft niet lang moeten zoeken naar een opvolger voor Francky Cieters, die vorige week plots tekende bij Doornik. Er waren heel wat kandidaten en uit die lange lijst koos KSC Wielsbeke voor Quincy Rombaut, waarmee het niet alleen de operatie redding tot een goed einde wil brengen, maar ook een nieuwe en frisse wind wil doen waaien door de club.

Quincy Rombaut speelde in tweede en derde afdeling bij clubs als Racing Gent, Harelbeke, Zelzate en Sint-Niklaas. Na zijn actieve loopbaan was hij eerst technisch directeur bij Lochristi, waar hij ook één jaar hoofdtrainer was. Daarna trok hij naar het Nederlandse HSV Hoek, waar hij twee seizoenen bleef. Dit seizoen startte hij bij KM Torhout, waar hij in november besliste om een stap opzij te zetten. (IVD)