‘Quasi een volledig elftal maakt de overstap’: geraamte van A-ploeg Winkel Sport volgend seizoen actief bij SK Roeselare

In een voetballoos weekend raakten bij SK Roeselare heel wat transfers bekend. Al die spelers hebben dezelfde club van herkomst: eerstenationaler Winkel Sport.

In de winterstop verkasten al middenvelder Fries Deschilder en aanvallers Timon Vandendriessche en Mathieu Vervaecke van het Terschuerenpark naar Schiervelde, in de hoop daar alsnog de promotie af te dwingen. Toen al was het een publiek geheim dat er na het seizoen nog heel wat spelers zouden volgen. Het wordt quasi een volledig elftal. Via de Facebook-pagina van SK Roeselare werden de transfers van verdedigers Rens Verhooghe, Henri Van Marcke en Joey Dujardin en verdedigende middenvelder Masis Voskanian bekend gemaakt. Als Arne De Schepper (rechtervleugelverdediger) straks ook nog aan het rijtje toegevoegd wordt, dan kan SKR volgend jaar met een volledige ‘Winkelse’ verdediging spelen. Doelman Nicaise Kudimbana, zopas 36 jaar geworden, komt niet mee. Met Leandro Depaepe heeft SKR al een betrouwbaar sluitstuk.

Naar verwachting mogen straks ook nog de namen van Jasper Beyens, Michiel Clyncke en Daan Debouver, ooit nog samen bij Mandel United, nu dus bij Winkel Sport, aan het rijtje toe gevoegd worden. Eerder haalde SKR al Jelco Schamp binnen, ook ooit gestart met voetballen bij… Winkel Sport binnen. Marvin Dewaele, ook al ex-WSP, verlengde ook al zijn contract. Brice Verkerken, die naar SV Oudenaarde in tweede afdeling, is dan weer een uitgaande transfer.

Ook heel wat mensen uit de entourage van Winkel Sport zetten de stap

Maar niet enkel op het veld zullen er volgend jaar veel jongens van Winkel Sport staan, ook uit de entourage maken er heel wat de overstap. Sportief manager Patrick Rotsaert draagt nu al twee petjes en vormt mee de ploeg van volgend seizoen. Jan Herreman (commercieel en veiligheid) maakt eveneens de overstap, net als materiaalman Luc Deforche. Francky Vanlerberghe, die vrij recent aan de slag was gegaan bij Winkel Sport als gerechtigd correspondent, gaat het administratief team van SKR versterken.

Dit alles is natuurlijk het gevolg van het feit dat sponsor Geert Cool er straks mee ophoudt bij Winkel Sport. Het A-elftal houdt op te bestaan, het B–elftal wordt voortaan het vlaggenschip.