Piet Verschelde wordt volgend seizoen T1 bij KSC Wielsbeke

Piet Verschelde volgt volgend seizoen Quincy Rombaut op bij KSC Wielsbeke.

KSC Wielsbeke is momenteel nog in volle degradatiestrijd gewikkeld. Na overleg met de huidige T1 Quincy Rombaut werd beslist om de samenwerking op het einde van het seizoen stop te zetten. Rombaut wil in het nationaal voetbal blijven werken en KSC Wielsbeke kan hem dat momenteel natuurlijk niet garanderen. Maar de club heeft al een nieuwe T1 voor volgend seizoen, Piet Verschelde. Hij is momenteel als T1 aan de slag bij FC Moen, dat op het einde van het seizoen stopt met zijn eerste ploeg. Piet Verschelde kent de club vrij goed, want zijn zoon Andres voetbalde daar tot twee seizoenen geleden.

Ondertussen maakte Wielsbeke met Ilyes Sliti ook een inkomende transfer bekend. Sliti is een 21-jarige flankspeler en hij komt over van Erpe-Mere. Hij heeft een verleden bij de beloften van Harelbeke en in de Italiaanse Serie D. (IVD)