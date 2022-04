Pedro Versavel vervangt Dimitri Verhulst als keeperstrainer bij KM Torhout

De samenwerking met de 38-jarige Dimitri Verhulst, keeperstrainer, wordt stopgezet op verzoek van hemzelf.

Dimitri Verhulst, die in 2019 overkwam van VC Wingene en voorheen op een vrij hoog niveau (o.a. bij Waasland-Beveren en KSV Roeselare) onder de lat stond en nadien als keeperstrainer aan de slag ging, stapt omwille van privé- en werkomstandigheden uit het voetbalmilieu. Sinds medio 2019 was hij bij KM aan de slag als keeperstrainer van de A-kern en bovenbouw.

Hij zal vervangen worden door de 42-jarige Pedro Versavel. De Zonnebekenaar speelde in de jeugd van KSV Roeselare vooraleer in 1995 naar Izegem te trekken als tweede doelman. Later speelde hij vijf seizoenen als titularis bij KFC Langemark, één jaar bij BS Popperinge en zes jaar bij OMS Ingelmunster. Na een onderbreking speelde hij nog één jaar bij Sassport Boezinge, waar hij in 2014 ook keeperstrainer werd.

Eigen keepersschool

Nadien stapte hij over naar Westhoek, één jaar bij KVC Coxyde (toen tweede nationale), om vervolgens sportief manager te worden bij Sassport Boezinge. In 2019 werd hij opnieuw keeperstrainer bij het ambitieuze KSKV Zwevezele van Paul Degroote, die nu evenwel stopt met die eerste ploeg (het B-elftal gaat verder in tweede provinciale).

Pedro Versavel kwam dus vrij en zal volgend seizoen én de doelmannen van de A-kern onder handen nemen en ook de doelmannen van de bovenbouw trainen. Pedro Versavel heeft ook een eigen keepersschool (West Save) opgericht.

