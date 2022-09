Opnieuw strenge veiligheidsmaatregelen voor Roeselaarse derby

Voor de derby tussen KSV Rumbeke en SK Roeselare Daisel op zaterdag 8 oktober zijn er door de Politiezone Riho terug veiligheidsmaatregelen uitgewerkt, net als vorig jaar.

Die dag zullen de loketten gesloten blijven. Supporters van Rumbeke kunnen hun tickets in voorverkoop ophalen in de kantine van KSV met een maximum van 4 tickets per persoon. Ditzelfde geldt voor de supporters van Roeselare. Zij moeten vooraf hun tickets ophalen in de jeugdkantine aan het Schierveldestadion.

Er is ook een gescheiden ingang op de dag zelf. De supporters van Rumbeke komen binnen via de ‘gewone’ ingang langs de Wervikhovestraat, de supporters van SK Roeselare Daisel die kiezen voor een tribuneplaats kunnen ook langs deze ingang binnen. De supporters van SK Roeselare Daisel die opteren voor een staanplaats moeten via de ingang Oekensestraat binnen. (SBR)