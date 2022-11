Oost-Vlaming Erwin Poffé is de nieuwe sportief manager van SK Roeselare-Daisel: “De club wil graag naar tweede amateur”

Erwin Poffé (52) is aan de slag gegaan als sportief manager van SK Roeselare-Daisel. Hij zag dit weekend de ploeg ook een deugddoende driepunter pakken op het veld van SC Wielsbeke. “Dit jaar willen we een rustig seizoen afwerken, maar deze club wil hogerop.” En dat zal allicht met een nieuwe trainer moeten. Kurt Vercamp heeft immers niet het vereiste UEFA A-diploma.

Erwin Poffé (52) werkt in de verzekeringswereld, maar had als voetballer en trainer al pakken ervaring. Hij trainde enkele Oost-Vlaamse provincialers, voor het hij als sportief manager aan de slag ging bij De Pinte. Die ploeg stootte door van derde provinciale tot de eindronde in eerste provinciale. KFC Merelbeke kwam hem er wegplukken en met dat team ging het van derde naar tweede amateur. “En vorig jaar speelden we daar nog de eindronde.”

IJzersterke jeugdwerking

Maar in de zomervakantie laste hij een break in. “Ik was even aan bezinning toe. Maar toen ik in contact kwam met de mensen van SK Roeselare-Daisel kreeg ik de smaak weer helemaal te pakken. Ik ga hier met plezier de uitdaging aan. In eerste instantie zullen we een analyse maken van de huidige kern. Er is hier ook veel voetballend vermogen aanwezig. En we zullen de eigenheid van SKRD, dat steunt op een ijzersterke jeugdwerking behouden. Als je ziet dat Tristan Prinsier de winninggoal maakte op Wielsbeke, die jongen is van het geboortejaar 2005. En zo lopen er nog wel wat rond.”

“Wij gaan hier geen spelers van Brussel of Antwerpen naar Roeselare halen, wel jongens uit de regio die het niveau in zich hebben”

“We gaan hier niet de hele kern door elkaar gooien, integendeel. Maar wat versterking en ervaring binnenhalen op posities waar we dat kunnen gebruiken, is de bedoeling. Dat ik daarbij vroeger enkel in Oost-Vlaanderen actief was, zie ik niet als nadeel. Je kan het nationale voetbal niet vergelijken met het provinciale waar vooral met jongens van rond de deur gespeeld wordt. Ik haalde naar Merelbeke ook West-Vlamingen als Ayron Verkinder en Nathaniël Lagrou. In de nationale reekseb kent iedereen elkaar, het is een klein wereldje. Maar wij gaan hier geen spelers van Brussel of Antwerpen naar Roeselare halen, wel jongens uit de regio die het niveau in zich hebben.”

Kapitein Jenci Dejonghe ontdoert zich hier van Jarne Wullaert in de derby tegen SC Wielsbeke. © VDB

Omdat trainer Kurt Vercamp het vereiste UEFA-diploma niet op zak heeft, moet men ook op zoek naar iemand die dat wel heeft. “Om aan je licentievoorwaarden te voldoen, is dat diploma inderdaad noodzakelijk. Als je promoveert heb je één jaar dispensatie, maar dat seizoen loopt nu ten einde. Voor we over een andere trainer spreken, zullen we eerst bekijken hoe we Kurt Vercamp is onze structuur kunnen inpassen. Hij is immers een monument binnen de club.”

Drie belangrijke weken

Sportief komt het er dit jaar op aan om een rustig seizoen af te werken. “Die zege op Wielsbeke was belangrijk. Er komen nu drie weken spelen we tegen ploegen die onder ons staan, dus kunnen we goede zaken doen. We hopen op een plaats tussen 6 en 10, de koplopers zijn immers al gaan vliegen.”

Erwin Poffé woont in Sint-Lievens-Houtem. “Zeg maar het begin van de Vlaamse Ardennen. Op 40 minuten rijden van Roeselare, maar het verkeer is er altijd vlot. Het is wat anders dan richting Brussel rijden.”