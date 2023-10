Ongeziene vechtpartij na Eendracht Wervik-VW Hamme

Voetbal een feest! Zo was het alvast niet zaterdagavond tijdens Eendracht Wervik-VW Hamme (0-1) in derde amateur. Na het affluiten liep het er volledig uit de hand met een ongeziene vechtpartij tussen spelers van beide ploegen. Oorzaak van al de heisa was bezoeker Jérémy Mbolo Lutuako. De middenvelder met het nummer 6 kreeg vijf minuten van het einde zijn tweede geel en moest dus gaan douchen en wegblijven uit de neutrale zone.

Toen ref Thomas Van Gool de wedstrijd affloot daagde Jérémy Mbolo Lutuako op in training en liep met zijn kap over het hoofd het terrein op. Vermits hij werd uitgesloten, mocht hij de neutrale zone niet meer betreden maar deed het dus wel. Waarvoor de eerste assistent-scheidsrechter blijkbaar ook geen aandacht had want anders had hij de speler de doorgang belet.

Eerst daagde Jérémy Mbolo Lutuako de bank van Eendracht Wervik uit. Doorgang naar zijn winnende ploegmaats werd hem verhinderd door spelers van Eendracht Wervik. Het kwam tot trekken en duwen. De technische staf van beide ploegen kwam tussen om de twee partijen uit elkaar te halen.

Het duurde wel tien minuten tegen dat de ref en zijn twee assistenten het terrein verlieten. Eendracht Wervik zal de feiten aankaarten bij Voetbal Vlaanderen want wat gebeurde is een kaakslag voor het voetbal. Speler Jérémy Mbolo Lutuako ging zwaar in de fout.

Eendracht Wervik zal alvast een beroep doen op de wedstrijdbeelden. Het is nu afwachten hoe het verslag van de ref luidt. Na de wedstrijden kwamen spelers en de staff van VW Hamme niet meer naar de kantine en gingen na het douchen naar de spelersbus. (EDB)