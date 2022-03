Oliver Desitter bezig aan laatste maanden bij KM Torhout: “Komende weken zijn bepalend”

Na een pijnlijk 2-2-gelijkspel in Melsele blijft KM Torhout na twee uitmatchen plots achter met 1 op 6. Hoog tijd om in eigen huis de draad weer op te pikken met een zege tegen Avanti Stekene. Oliver Desitter, de jongste weken in de basis, blikt vooruit.

Op Melsele had KM al vroeg een dubbele voorsprong te pakken, maar in de slotminuut gaf het de zege alsnog uit handen. “Een wedstrijd die we moesten winnen, maar op twee stilstaande fases slikten we jammerlijke tegengoals”, baalt Oliver Desitter. “Dat terwijl we de match volledig domineerden en alles onder controle hadden. Het resultaat is zuur puntenverlies en een grote teleurstelling. Vooral ook het feit dat we met 1 op 6 achterblijven.” Het vertrouwen blijft echter intact bij de Torhoutenaren. “Het is normaal dat zo’n reeks uiteindelijk ten einde komt, maar het vertrouwen blijft groot. Als je twee weken op rij niet kunt winnen, wordt het natuurlijk wel lastiger om de aansluiting met de kop van het klassement te behouden. Maar als we komend weekend de drie punten thuis kunnen houden, zijn we er weer bij.”

Basis

De 20-jarige Oostendenaar mocht de jongste twee matchen in de basis beginnen. “Ook in de heenronde kreeg ik al twee keer mijn kans in de basis. Het liefst had ik natuurlijk liever nog wat vaker mijn kans gekregen, want vorig seizoen stond ik in de weinige matchen steevast aan de aftrap. Door wat kleine blessures en keuzes van de trainer moest ik dit seizoen vooral op de bank zitten. Ik vind dat ik tegen Melsele een goede partij speelde, dus hopelijk blijf ik mijn kans krijgen en kan ik de komende weken bevestigen.” Het jeugdproduct van KV Oostende en Club Brugge is bezig aan zijn vierde seizoen bij KM Torhout, maar tekende voor volgend seizoen bij eersteprovincialer KSV Diksmuide. “Daar zal ik ook hard moeten werken voor een basisplaats, maar ik hoop daar toch wat meer speelkansen te krijgen. Op mijn leeftijd is het immers belangrijk om zoveel mogelijk te spelen. Het is een klein stapje terug, maar ik kom bij een ambitieuze club terecht en wie weet kan ik met Diksmuide weer de stap naar derde amateurklasse zetten.”

Ik hoop in Diksmuide meer speelkansen te krijgen

Meer speeltijd

“Ik blik met een voldaan gevoel op mijn jaren bij Torhout terug. Hier brak ik door tot bij de eerste ploeg. Het is dus wel met pijn in het hart dat ik deze club verlaat. Ik mocht ook blijven, maar dit is een keuze in functie van meer speeltijd. Hopelijk kan ik in schoonheid afscheid nemen met misschien zelfs een promotie. Daarvoor zullen de komende weken bepalend zijn, want we hebben een lastig programma. Laat ons zaterdag alvast de draad weer oppakken met een thuiszege tegen Stekene”, besluit de student bedrijfsmanagement in Brugge.

Zaterdag 12 maart om 19.30 uur: KM Torhout – Avanti Stekene.