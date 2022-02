Nieuwkomer Tjendo De Cuyper zaterdag meteen aan de aftrap bij KM Torhout?

Met de onmiddellijke overname van Tjendo De Cuyper onderstreept KM Torhout nog maar eens de ambities. De 30-jarige Torhoutenaar komt over van Olsa Brakel en is zaterdag tegen Jong Lede meteen inzetbaar.

Tjendo De Cuyper moeten we natuurlijk niet meer voorstellen. Het jeugdproduct van Club Brugge maakte het mooie weer bij onder meer Aalst, Coxyde, Knokke en Lokeren. In 2016 speelde hij op uitleenbasis al een halfjaartje voor KM.

Contract voor 1,5 jaar

“Dat heeft zeker meegespeeld in mijn keuze”, aldus Tjendo, die een contract voor anderhalf jaar tekende. “Bovendien woon ik in Torhout en ken ik hier heel veel jongens, dus de keuze was eigenlijk vlug gemaakt.”

De aanvaller verlaat zo met onmiddellijke ingang Olsa Brakel, dat op een vijfde plaats in tweede amateurklasse staat. “Ik heb een mooi half seizoen in Brakel beleefd, dus is het wel jammer om vroegtijdig afscheid te moeten nemen. Maar de lange afstand begon toch door te wegen. Zeker met een kindje dat in juni op komst is, zal het geen overbodige luxe zijn om wat dichter bij huis te spelen.”

Eindronde

KM Torhout, dat gedeeld tweede staat met FC Lebbeke, benadrukt met deze transfer ook de ambitie om tot het einde van het seizoen bovenin mee te spelen. “De eindronde is onze ambitie en ik denk dat er daarvoor zeker ook voldoende kwaliteit aanwezig is”, aldus de Brugse postbode, die dinsdag voor het eerst meetrainde in Torhout.

“Omdat Zwevezele stopt, zal er hoogstwaarschijnlijk ook een extra stijger zijn; dat opent dus perspectieven. Het zou mooi zijn om volgend seizoen met Torhout weer in tweede amateur te kunnen spelen.”

Jong Lede

Zaterdag ontvangt KM met Jong Lede een ploeg uit de staart van de klassering. “Derde amateurklasse ken ik niet zo goed, maar de tegenstander van zaterdag ken ik toevallig wel omdat ik er een paar weken geleden met Brakel een oefenmatch tegen speelde. Het is een stevige ploeg, maar we zijn het aan onszelf verplicht om de drie punten thuis te houden”, besluit Tjendo.

KM Torhout realiseerde dinsdag nog een stunt door ex-doelman Brecht Laleman terug te halen. Hij speelde onder meer voor KMSK Deinze, Royal Knokke FC en Mandel United.