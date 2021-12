Nieuwkomer Broes Willem biedt toegevoegde waarde bij leider KSV Oostkamp (Derde nationale): “En toch slikken we te veel tegengoals”

Het was opnieuw feest op en rond de Valkaart want SV Anzegem werd met 5-2 ingeblikt. De heenronde van de competitie is afgewerkt. KSV Oostkamp leidt met tien punten voorsprong en scoorde 44 keer. Dit is bijna dubbel zoveel als nummer twee Lebbeke, die 26 keer raak trof.

Broes Willem is de centrale verdediger met een schitterende traptechniek. Hij kwam over van Winkel. “Qua sfeer kun je de beide kernen best vergelijken. In Oostkamp opteerde ik voor een nieuwe uitdaging. Vanzelfsprekend had niemand durven dromen van dergelijke resultaten, al nemen we het woord kampioen niet in de mond. We walsen over de opponenten heen. Krijgen we een goal tegen dan lanceren we nieuwe aanvalsgolven. En toch slikken we teveel tegengoals. We worden zelden of nooit geconfronteerd met een man meer situatie maar de manier waarop we gevloerd worden, doet me soms sakkeren.”

Beste keeper

“Het is geleden van 17 oktober, op bezoek bij Erpe-Mere, dat we nog eens de nul hielden. Nochtans beschikken we met Milan Iket over de beste keeper uit de reeks.”

“Onze coach week ook wel dat een defensief geschoolde speler graag een clean sheet achter zijn naam zet. Via aangepaste oefensessies schaaft hij dit aandachtspunt bij. Trouwens Kurt Delaere verdient de allerhoogste onderscheiding voor zijn manier van coachen maar ook voor de wijze hoe hij ons door de coronastop loodste. Zelf werd ik gevormd op het allerhoogste niveau, bij Club en Cercle. Na een jaar Oostnieuwkerke nam de hoofdtrainer me mee naar Winkel Sport. Nu geniet ik van het superbe voetbal dat Oostkamp op de mat brengt. Zonder ongelukken mogen we stellen dat de hogere reeks wenkt”, besluit Broes Willem. (JPV)

Zaterdag 18 december om 19.30 uur: KSV Oostkamp – Tempo Overijse.