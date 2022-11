Naigell Vanfleteren (KSV Rumbeke) wil scoren: “Inzet is er, maar efficiëntie ontbreekt”

Derdenationaler KSV Rumbeke wist vorig weekend een 2-2-gelijkspel uit de brand te slepen tegen Elene Grotenberge A. Daardoor klimt de ploeg van Geert Broeckaert naar de elfde plaats.

“Laat ons zeggen dat het een terechte uitslag was tussen twee evenwichtige ploegen”, opent de 28-jarige Naigell Vanfleteren. “Tot twee keer toe hebben we een achterstand opgehaald en dat sterkt ons vertrouwen voor de toekomst. Desondanks kunnen we niet ontkennen dat we matig blijven scoren. De inzet is er nochtans, maar de efficiëntie ontbreekt, omdat alles veel sneller gaat. In eerste provinciale waren er altijd in elke ploeg wel zwakkere spelers en dat speelde je als ploeg dan uit. In derde amateurklasse heb je dat niet meer. Iedereen is echt heel goed en bij ons was het voor velen aanpassen aan dit hogere niveau. Als we echter zo blijven werken en knokken dan zie ik het wel goed komen.”

Inhaalbeweging

Zaterdag is Wolvertem Merchtem aan de beurt. “Deze ploeg staat twee plaatsen voor ons met vier punten meer. Willen we ten opzichte van hen een inhaalbeweging maken, dan moet er gewonnen worden. Wellicht zal dat nog zonder de geblesseerden Jens Kindt en Michiel Tyvaert moeten gebeuren. Aan de vervangers om zich opnieuw te tonen.”

De tuinaannemer uit Rollegem-Kapelle kwam drie jaar geleden op het Sportpark toe na enkele jaartjes bij de buren van Club Roeselare. “Ik wilde op een niveau spelen van minstens eerste provinciale. Het is ondertussen nog iets hoger, wat ook bij mij zorgde voor aanpassingsproblemen qua niveau. Ik voel stilaan dat ik als rechterspits het de defensie moeilijker en moeilijker maak. Nu en dan nog eens een goaltje meepikken en we zijn tevreden”, lacht Naigell. (SBR)