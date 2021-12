“Na winterstop vier beslissende matchen”

KM Torhout is na een valse start de winterstop ingedoken met een knappe resultaten. Coach Stijn Meert, nu met vakantie, evalueert de heenronde en blikt vooruit op wat in 2022 komen zal.

“Het is belangrijk om even wat rust te kunnen nemen en wat weg te zijn van het voetbal”, klinkt het. “We zijn met een heel positieve noot de winterstop ingegaan en kunnen na Nieuwjaar met een goed gevoel hervatten.” KMT begon het seizoen met vier nederlagen op rij, maar zette dan een indrukwekkend parcours neer: 33 punten uit 16 matchen en een derde plaats. “Na 0 op 12 weet je dat je het overal mag gaan uitleggen. Dan kan je niet anders dan tevreden zijn met zo’n reactie van de groep. Los van het puntenaantal ben ik vooral ook heel tevreden over het spelpeil. Torhout staat voor vechtlust gekoppeld aan voetballend vermogen en dat hebben we de afgelopen maanden getoond. Daar wil ik op voortbouwen.”

Ook in de breedte heeft dit KM een uitgekiende kern. Dat bewijst bijvoorbeeld de zege tegen Overijse, waar jonge jongens de afwezigheid van drie gevestigde waarden in de centrale as succesvol opvingen. “De mooie reeks van de voorbije maanden is dan ook de verdienste van de volledige kern, waarvan 17-18 spelers wekelijks aanspraak maken op een selectie. Ik moest de voorbije 8 weken constant keuzes maken in functie van het team. Een luxesituatie die voor heel wat positieve energie zorgt. Ik hoop dat ik dat ook na Nieuwjaar zo kan houden. We zullen immers iedereen nodig hebben.”

Na nul op twaalf weet je dat je het overal mag uitleggen

KMT heeft zich samen met Lebbeke en Oostkamp wat afgezonderd van de achtervolgers, al lijkt leider Oostkamp, met 9 punten voorsprong, buiten schot. “Over ambities zal ik me voorlopig niet uitspreken. Ik wil eerst mijn groep terugzien, vooraleer we praten over een doelstelling. In januari/begin februari spelen we nog vier beslissende matchen in functie van de tweede periode en de rest van het seizoen. Het is altijd een vraagteken hoe je uit de winterstop komt, dus blijf ik realistisch en nuchter. Laat anderen maar dromen.” De 43-jarige leerkracht lichamelijke opvoeding uit Ingelmunster tekende begin dit jaar een contract voor twee seizoenen. “Ik voel me goed bij deze club. Het is niet ver van mijn deur en het is combineerbaar met al mijn beroepsmatige bezigheden. We schrijven hier samen aan een mooi verhaal.”

KM Torhout oefent na de jaarwissel tegen KSV Diksmuide (8 januari om 18 uur op De Velodroom) en KV Kortrijk (11 januari om 19 uur op de KVK Jeugdacademie). Verder is KM volop bezig met transfers en contractverlengingen. Deze week kondigde het de contractverlenging van zeven spelers aan. Jannes Vermeulen, Jonas Taillieu, Shun Ballegeer, Simon Vandewiele, Tibo Andries, Tibo Margo en Damon Timmerman blijven. Daarnaast haalde KM met Bjarne Cardon (Oostnieuwkerke) en Jasper Cornillie (Zedelgem) twee nieuwkomers voor volgend seizoen. Aäron Belpaire keert terug naar Blankenberge. (SB)