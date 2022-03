Milan Iket (KSV Oostkamp) kampt met vocht in de knie: “Leve Oostkamp, maar ik moet luisteren naar mijn lichaam”

Voor Nieuwjaar miste Milan Iket geen minuut competitie. In de terugronde liep het veel minder. De leiders prijzen zich gelukkig met Emiel Martens een uitstekende doublure achter de hand te hebben.

Milan Iket zal ook volgend kampioenschap een duo vormen met Emiel Martens. Beide sluitstukken oefenen gedreven samen onder leiding van keeperstrainer Thierry Kestremond. Nu is de titularis buiten strijd, maar hij gunt zijn rivaal het licht in de zon. “Tijdens een onschuldige oefensessie kwam ik verkeerd neer en voelde ik onmiddellijk dat er iets niet in de haak was met mijn knie”, vertelt Milan Iket. “De diagnose wees vochtophoping aan. Leve Oostkamp, maar ik moet luisteren naar mijn lichaam. Mijn rivaal doet zijn stinkende best bij de eerste ploeg, maar dat wisten we vooraf. Daarom werd hij erbij gehaald. Zelf vel ik geen oordeel over zijn prestaties, dat zou niet gepast zijn. Wel mis ik onze gezamenlijke inspanningen enorm.”

Vurig supporteren

“Er zijn nog acht duels te gaan. We tellen acht punten voorsprong op nummer twee FC Lebbeke. Laat ons eerlijk zijn, het mag niet meer mislopen. Zelf zou ik dolgraag fit zijn voor de ultieme opdrachten. Wanneer ik opnieuw speelklaar zal zijn, weet ik niet. Dit moet de specialist bepalen. Hoe dan ook, de holte groeit toe en het vocht is bijna weg. Natuurlijk, hoe meer de genezing vordert, hoe ongeduldiger ik word. Ik mag er nauwelijks aan denken niet fit te zijn op het moment dat de oppergaai wiskundige zekerheid kan zijn. Ons programma? Eind januari wonnen we met 1-4 tegen Lebbeke, de naaste achtervolger. Anderzijds verloren we met 4-3 tegen middenmoter SK Lochristi. Nu wacht ons in eigen huis de confrontatie met nummer 12 Svelta Melsele. Meer dan vurig supporteren zal ik niet kunnen, maar ik weet dat de maats vol vertrouwen naar die confrontatie toeleven. Er bestaan geen gemakkelijke opdrachten meer, alle rivalen willen immers oogsten tegen de lijstaanvoerder.” (JPV)

Zaterdag 12 maart om 19.30 uur: KSV Oostkamp – KVK Svelta Melsele A.