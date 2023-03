Michiel Tyvaert (KSV Rumbeke): “Komende weken moeten we het behoud forceren”

KSV Rumbeke wil volgend seizoen ongetwijfeld opnieuw in het nationaal voetbal aantreden. Daarover is er voorlopig nog geen zekerheid gezien hun 14de plaats in de algemene rangschikking van derde amateurklasse. Nu breekt voor het team van coach Geert Broeckaert een belangrijke periode aan met enkele opeenvolgende haalbare opdrachten, te beginnen thuis tegen Eendracht Wervik.

“De aanzet werd alvast vorige week gegeven thuis tegen Jong Lede”, opent de 27-jarige Michiel Tyvaert. “Na een collectief heel sterke prestatie konden we een eindrondekandidaat puntenloos huiswaarts sturen. Vooral de manier waarop bewijst dat we als groep ons zeker nog niet neerleggen bij een eventuele degradatie. We hebben echt van minuut één geprobeerd om de tegenstander uit zijn normale ritme te halen door een hoge pressing te zetten. Daarin slaagden we bijzonder goed. Meer nog, we waren eigenlijk de hele match de betere ploeg en hebben de drie punten zeker niet gestolen.”

“Bedoeling is nu om in deze belangrijke weken deze tendens aan te houden, dus ook zaterdag thuis tegen Eendracht Wervik. Ginder wonnen we ook de rechtstreekse confrontatie, hopelijk lukt het ons zaterdag opnieuw zonder de tegenstander te gaan onderschatten want ook zij hebben de punten nog nodig.”

Voorzitter Stefaan Bouckaert zat namens de sportieve cel al met alle huidige kernspelers samen om over hun eigen toekomst te praten. “Een drietal spelers heeft aangegeven om Rumbeke te verlaten, de rest zal normaliter blijven. Ook ik ga er straks nog een jaartje extra bijdoen bij Essevee. Ik voel me hier echt super goed. Na vijf seizoenen waarin je voluit speelkansen krijgt heb je niet snel zin om andere avonturen te overwegen”, besluit de atelierchef bij Vermo in Gits.

(SBR)

Zaterdag 4 maart om 20 uur: KSV Rumbeke – E. Wervik A