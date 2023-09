Maxim Vandewalle hangt schoenen aan de haak

Maxim Vandewalle feestte duchtig mee toen KSV Blankenberge naar de nationale reeksen promoveerde en vervolgens de Beker van West-Vlaanderen won. Toen al wist hij dat het actieve voetballen voorbij was. Hij hangt nu ook echt zijn voetbalschoenen aan de haak.

Chronische blessure

Hij genoot zijn opleiding bij Cercle Brugge. Hij kwam net dat tikje tekort om naar de hoogste nationale afdeling door te stoten. Dus trok hij naar Knokke, waar hij geroemd werd voor zijn snelheid en technische balbehandeling. “Zes seizoenen voetbalde ik aan de Oostkust, onder Yves Van Borm. We wonnen titels bij de vleet. De laatste jaren sukkelde ik met een chronische blessure aan de knie. Na mijn operatie herstelde ik vlot, maar onbetwistbare titularis was ik niet langer.”

“Toen ik, samen met mijn vriendin en mijn vader, de kans kreeg Café Des Sports uit te baten in Heist, probeerde ik nog even de combinatie uit met voetballen op provinciaal niveau. Dus trok ik naar Blankenberge. Na een grandioos successeizoen nam ik afscheid. Het ging echt niet meer. We werken meer dan 12 uur per dag, zes dagen op zeven. Ik tel 28 lentes, mijn mooiste voetbaljaren zaten eraan te komen. Anderzijds moet ik eerlijk zijn met mezelf en met mijn familie: voetballen lukte niet meer met mijn broodwinning.”

Pintjes tappen

“Wel zal ik nog sporadisch de vrienden uit Knokke en Blankenberge aan het werk zien, maar niet in het weekend. Altijd zal ik in beide accommodaties hartelijk verwelkomd worden, daar ben ik zeker van. Iedereen weet immers dat ik steevast hard mijn best deed, altijd en overal. Nu gebruik ik mijn snelheid nog om de klanten te bedienen en mijn techniek om pintjes te tappen. Af en toe komen nog ex-ploegmaats op bezoek, ik zal hen altijd op hun wenken bedienen. De zaak draait goed en het eerste wat ik op zondag altijd doe, is de uitslagen van Knokke en Blankenberge bekijken. Met veel fierheid kijk ik terug op mijn voetballoopbaan, die door beroepsomstandigheden te vroeg werd afgesloten. Mijn keuze!” (JPV)

