Martijn Beernaert (22, SC Dikkelvenne) volgend seizoen nieuwe keeper bij Mandel United: “Een ambitieuze club”

Mandel United is bezig met de uitbouw van de ploeg naar volgend seizoen toe. Heel wat spelers tekenden al bij, maar er is ook een nieuwe doelman op komst. Martijn Beernaert mag dan al overkomen van het Oost-Vlaamse Dikkelvenne, het is een West-Vlaming pur sang. “Ik ben van Moorslede afkomstig”, lacht de jonge, ranke, blonde krullebol. “En ik ben blij dat mijn keuzestress wegvalt, volgend jaar speel ik dus bij Mandel!”

De keuzestress kwam er omdat SC Dikkelvenne, ondertussen toch een gevestigde waarde in het voetbal in de hogere amateurreeksen, volgend jaar een doorstart maakt in vierde provinciale. “We zijn als spelersgroep blij dat het vroeg gecommuniceerd is, zo weten we waar we aan toe zijn. Ook contractueel wordt dit jaar alles nog nageleefd, maar het was dus uitkijken naar een andere uitdaging. En er waren wel wat opties.”

Martijn Beernaert groeide op in Moorslede, maar woont nu al een tijdje in Waregem. “Ik startte met voetballen bij FC Passendale, daar kwam Club Brugge me op het spoor. Ik heb er zes jaar gespeeld, vervolgens nog twee seizoenen bij KSV Roeselare en daarna trok ik naar SV Zulte Waregem. Ik maakte er drie seizoenen deel uit van de A-kern, mocht er dus ook mee trainen en stak er heel wat op. Ik kende ook wat blessures in mijn carrière en op een bepaald moment moet je een keuze maken. Ik opteerde voor het amateurvoetbal, dat ik al kende door mee te spelen bij Jong Essevee. Ik zal twee jaar bij SC Dikkelvenne gevoetbald hebben en heb daar ook stappen kunnen zetten.”

Getekend voor twee seizoenen

Werken doet hij bij Decathlon in Kortrijk, voetballen gebeurt in het seizoen 2025-2026 in Izegem. “Het is een ambitieuze club. Het feit dat ze nu ook Dennis (Van Vaerenbergh, red.) hebben aangetrokken, toont hun ambitie. Ik speelde vorig seizoen met hem, het is een garantie op goals. Bij Mandel ken ik ook wel wat gasten, zoals de broertjes Desot en Milan Vanacker. Vorig jaar speelden we ook in dezelfde reeks en Mandel United wil weer naar tweede amateur.”

Martijn Beernaert tekende voor twee seizoenen.