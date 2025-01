Mandel United wil in titelstrijd gat niet groter laten worden, want na derby tegen WS Lauwe volgt de absolute topper tegen VW Hamme

Mandel United verloor vorig weekend van middenmoter Elene-Grotenberge en laat zo dure punten liggen richting de topper tegen VW Hamme. Maar zaterdag is er nog eerst de derby tegen WS Lauwe.

Het gat met leider VW Hamme is nu vijf punten, Mandel United heeft als tweede in de stand wel nog een inhaalwedstrijd te goed. Verdediger Mathias Desmet (29) scoorde op Elene-Grotenberge zijn eerste van het seizoen. “Ik kon net voor de rust een vrije trap van Aaron Dhondt in doel deviëren. Voor de rust hebben we onszelf te karig beloond, de voorsprong kon groter geweest zijn. In de tweede periode slikten we nog twee goals, we konden daarbij ook beter verdedigd hebben”, klinkt het eerlijk bij Mathias die rechts in de driemansdefensie voetbalt.

In het zog van de coach

De Wervikaan startte met voethallen bij E. Wervik, verkaste in de jeugd naar VK Ieper, speelde voor de eerste ploeg van VK West-hoek, keerde dan een seizoen terug bij E. Wervik en na vier jaar bij Sassport Boezinge, trok hij in het zog van coach Angelo Paravizzini mee naar Mandel United. “Veel scoren doe ik normaal niet, vorig jaar lukte het zelfs niet.” Maar het is natuurlijk niet de eerste taak van de ervaren verdediger die nog in Wervik woont, maar over de grens in Roncq aan de slag is als kinesist. “Ik amuseer me bij Mandel United. We zijn uiteraard ambitieus, we moeten vooral ook zorgen dat het gat met Hamme niet groter wordt.” Op 2 februari speelt Mandel op Hamme de topper, zaterdag komt WS Lauwe op bezoek. In de heenwedstrijd won Mandel vrij vlot, maar dat biedt uiteraard geen garanties. “En iedereen wil van ons winnen natuurlijk.”

Mandel United zal het nog moeten doen zonder kapitein Jeremy Brogniez die een scheurtje opliep, voor de rest kan de complete groep naar de derby toeleven. De contractbesprekingen zijn ondertussen ook volop aan de gang. De broers Arthur en Jules Desot, Milan Vanacker, Gauthier Libbrecht, Aaron Dhondt en de jonge Rune Vandeghinste tekenden al bij. Ondertussen zet de club de gesprekken met de andere spelers verder. “Er is al een verkennend gesprek geweest met alle spelers, iedereen wil ook blijven. We zetten de contractbesprekingen nu verder. Maar in onze situatie, waar je niet weet of het tweede en derde amateur wordt, is dat niet altijd even makkelijk.”