Mandel United trekt Brice Verkerken (23) aan: “Zo is onze verdediging voor komend seizoen compleet”

Mandel United heeft met Brice Verkerken nog een extra verdediger aangetrokken voor komend seizoen. Het gros van zijn jeugdopleiding kreeg hij bij Club Brugge, hij speelt dit seizoen in de tweede amateurafdeling bij KSV Oudenaarde. Maar de Kortrijkzaan komt nu weer wat dichter bij huis voetballen.

Mandel United had al 14 spelers onder contract liggen voor volgend seizoen, daar is nu een 15de bij gekomen. Brice Verkerken is een grote (1m90) goed uitvoetballende centrale verdediger. Hij speelde in de jeugd ook bij KSV Roeselare voor hij naar Club trok, via de beloften van KV Kortrijk ging het vervolgens naar Aalst en Rupel Boom. Vorig seizoen promoveerde hij met SK Roeselare, dit seizoen is hij een vaste waarde bij KSV Oudenaarde dat momenteel vijfde staat in de reeks waar Mandel United volgend seizoen hoopt te spelen. Brice (uitgeproken Bries) Verkerken woont nu in Kortrijk waar hij als diëtist aan de slag is.

Sportief directeur Bruno Debo zet nu de gesprekken met de resterende kernspelers verder. “Maar in de verdediging zijn we voor komend seizoen in principe al compleet.”