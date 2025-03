Mandel United pakte tweede periodetitel onder het toeziend oog van Bjorn Engels

Mandel United won met 1-0 van KVE Drongen en beloonde zich daarmee te karig. Maar het volstond voor de drie punten en dé tweede periodetitel. In het klassement loopt Mandel nu ook drie punten uit op de concurrentie, die geen (inhaal)wedstrijd te spelen hadden. Mandel heeft met nog zeven wedstrijden te spelen drie punten voorsprong op VW Hamme en zeven op KV Diksmuide Oostende. Opgemerkte gast in de Skyline Arena was Bjorn Engels, de Antwerp-speler die al geruime tijd aan de kant staat. Op uitnodiging van voorzitter Frederick Verhelst kwam hij een kijkje nemen.

Dat het bij de rust 0-0 stond mocht al een mirakel genoemd worden. In de tweede helft werd wel gescoord en het was opnieuw Arthur Desot die mooi voorbereidend werk van zijn broer Jules kon afronden. Mandel creëerde over de hele match gezien zeker tien loepzuivere kansen, het leek bij momenten wel een kat-en-muisspel.

Maar zelfs een strafschop van Gauthier Libbrecht werd nog gekeerd door de sterk keepende Kevin Frans. Met de winst van de periodetitel is Mandel United nu al zeker van deelname aan de eindronde, maar in Izegem hopen ze natuurlijk dat ze die niet hoeven te spelen. De titel zou meteen in een promotieticket voor de tweede afdeling resulteren.

Zondag 9 maart maakt Mandel de verplaatsing naar KFC HO Kalken, vijfde in de stand. Thuis werd met 3-0 gewonnen, Kalken zit ook niet bepaald in vorm en pakte de jongste drie wedstrijden geen enkel punt.