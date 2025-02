Mandel United kan zaterdag tweede periodetitel pakken

Een eclatante 5-0 zege tegen eerste periodewinnaar RFC Wetteren doet het beste vermoeden. Komende zaterdag de inhaalwedstrijd thuis tegen KVE Drongen winnen en de tweede periodetitel, en zekerheid over de eindronde is binnen. Maar dat zou ook betekenen dat Mandel drie punten uitloopt op de concurrentie, die niet in actie moet komen.

Mandel United kan terugblikken op een geslaagd weekend. De quiz op vrijdagavond met 30 deelnemende teams, werd door iedereen gesmaakt. Ook het vipetentje met een 80-tal aanwezigen voor de wedstrijd tegen RFC Wetteren kon alle aanwezigen bekoren. En de wedstrijd die er op volgde was ook om duimen en vingers bij af te likken, toch vanuit Mandel-hoek bekeken. Wetteren maakte eigenlijk niets klaar, ze konden ook de Arthur Desot-show vanop de eerste lijn volgen. Vaak na een voorbereidende actie van zijn tweelingbroer Jules was de Izegemse topschutter – 16 goals ondertussen – constant gevaarlijk. Zijn derde doelpunt, een lob van 55 meter – is eentje die hij nooit zal vergeten. “Vorig jaar scoorde ik al een gelijkaardige goal tegen Appelterre. Nu is die misschien van nog iets verder. Vorig jaar nette ik er drie tegen Cercle Brugge, nu vier in de topper tegen Wetteren. Leuk dat het allemaal ook drie punten oplevert”, oppert Arthur Desot (21). Mandel United was er als de kippen bij om de goudhaantjes ook voor volgend seizoen onder contract te houden.

Brogniez is ook terug

Drie punten voor Mandel dus, maar ook de concurrentie won en zo blijft het super spannend bovenin. VW Hamme totaliseert net als KFC Mandel United 49 punten, KV Diksmuide Oostende telt er vier minder. Maar beide concurrenten hebben één wedstrijd meer gespeeld. Die inhaalspeeldag staat komend weekend op het programma, dan ontvangt Mandel United lage middenmoter KVE Drongen. Winst betekent niet alleen dat Mandel drie punten uitloopt in het klassement, het zou ook winst in de tweede periode opleveren. Ook in de derde periode staat Mandel op kop met het maximum van de punten, samen met Hamme en Diksmuide Oostende. Zo is het al duidelijk tussen welke drie teams het titeldebat beslist zal worden. En coach Paravizzini kan nu rekenen op een complete ploeg, ook kapitein Jeremy Brogniez is terug beschikbaar. (WVS)

Zaterdag 1 maart om 20 uur: Mandel United – KVE Drongen.