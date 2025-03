“Mandel United heeft niet alleen sportief de flow te pakken”: zaterdag opnieuw vip-etentje in KTC Isis voor derby

Mandel United doet het sportief uitstekend, staat aan de leiding na zeven zeges op rij. Maar ook extrasportief wordt een tandje bij gestoken. Zo staat het Dagelijks Bestuur in voor de organisatie van een vipetentje naar aanleiding van het West-Vlaams treffen tegen Blankenberge.

Mandel United zal compleet aan de aftrap kunnen verschijnen tegen de kustploeg, iedereen fit en geen geschorsten. De ploeg heeft duidelijk de juiste flow te pakken, het kan komend weekend ook een uitstekende zaak doen. Door eerst zelf te winnen natuurlijk, maar KV Diksmuide-Oostende en VW Hamme, de eerste achtervolgers, nemen het tegen elkaar op.

Familiale gevoel terug

Voorzitter Frederick Verhelst blies de club nieuw leven in met de beheerraadsleden die hij achter zich schaarde, maar voor de dagelijkse leiding van de club wordt in de richting van het Dagelijks Bestuur gekeken. En dat kreeg net versterking van Henk Gayse, al zowat 20 jaar actief bij KFC Izegem en later Mandel United. En voor zijn werkgever Mandelcar voert hij het eerste elftal ook naar de uitwedstrijden. “Het mag ook eens gezegd worden dat het een equipe is die goed aan elkaar hangt, die eens een feestje kan bouwen”, zegt buschauffeur Henk.

Met Jan Desmet, Wim Deprez en Stefaan Vandorpe is er nog een trio aan boord dat weet hoe je iets op poten zet. “Je voelt ook dat het familiale weer meer aanwezig is in de club. Er komt ook meer volk opdagen, al kunnen het er nog altijd meer zijn. Maar met onze vipetentjes proberen we nog meer mensen kennis te laten maken met de club.”

(lees verder onder de afbeelding)

Iedere thuismatch is er een ‘kleine vip’, bij de derby’s of topwedstrijden wordt een ‘grote vip’ in elkaar gestoken. “In totaal zullen dat er vijf zijn, de laatste wedstrijd is op zondagmiddag thuis tegen E. Wervik en dan schuiven we aan in De Smaak. Eén keer organiseerden we al een kaas- en wijnavond in onze eigen kantine, nu trekken we zaterdag al voor de derde keer naar KTC Isis.”

Inschrijven kan nog tot woensdag 12 maart, een compleet menu van apero tot hapjes en drankjes na de match is in de prijs van 75 euro inbegrepen. “De mensen worden verwacht om 18 uur aan KTC Isis.”

Bordes Tornooi

Maar er staat de komende weken nog meer op stapel bij KFC Mandel United. Op paaszaterdag 19 en paasmaandag 21 april is er het Bordes Tornooi waar heel wat jeugdploegen in actie komen. En op woensdag 30 april (donderdag 1 mei is een feestdag) is het Fabriekpand opnieuw afgehuurd voor Dinner en Dance. Alle info vind je op de website en sociale media van Mandel United.