Louis Declerck ruilt Royal Knokke FC voor KSV Oostkamp

Louis Declerck stapt per direct over van Royal Knokke FC naar KSV Oostkamp. Hij tekende voor anderhalf seizoen. De autoritaire leider krijgt er een gretige speler bij: “Ik kijk enorm uit naar de kennismaking met de nieuwe ploegmaats.”

De 22-jarige Bruggeling begon zijn opleiding in de voetbalschool van Club Brugge. Toen hij tien jaar was, verhuisde hij naar KFC Varsenare. Vijf jaar later stapte hij over naar Cercle Brugge. Hij werd geselecteerd voor de nationale jeugdploeg en keerde terug naar Club. Daar presteerde hij drie seizoenen prima bij de beloften. Bij aanvang van de competitie 2019-2020 werd hij met bravoure binnengehaald door Knokke.

“We speelden alles kapot in tweede nationale”, vertelt Louis. “En ik groeide mee. We werden kampioen en promoveerden dus naar eerste, maar daar kwamen we nauwelijks in actie, want corona sloeg ongenadig toe en de competitie werd geannuleerd.”

Gefrustreerd

“Bij het begin van dit seizoen werd ik geconfronteerd met het totaal andere voetbal in eerste nationale. Ik kreeg weinig speelminuten, en eerlijk, ik geraakte gefrustreerd. Dat had ik nog nooit meegemaakt, ook al selecteerde de coach natuurlijk in eer en geweten. Eerste nationale lag me gewoon niet. Soms moest ik bij de beloften spelen en daar kon ik echt niet aarden. Toen Knokke met Gert Van Walle en Zakaria Atteri twee versterkingen aantrok, werd mijn contract in onderling overleg ontbonden. Ik was er namelijk van overtuigd dat ik niet veel meer aan bod zou komen.”

Het contact met de voorzitter en de T1 verliep meteen prima

“Er kwamen heel veel aanbiedingen. Voorzitter Paul Devliegere van KSV Oostkamp nodigde mij uit bij hem thuis. Bij ons eerste gesprek kreeg ik al direct een heel warm gevoel, en ook het contact met T1 Kurt Delaere verliep prima. Binnen de kortste keren had ik getekend.”

Kameraadschap

“Normaal gezien mag ik volgende week voor het eerst meetrainen op de Valkaart. Ik kijk enorm uit naar de kennismaking met de nieuwe ploegmaats. Ze staan op kop, acht punten los, maar ik hoop dat ik nog toegevoegde waarde kan bieden, liefst als centrale middenvelder. Veel aanpassing zal ik niet nodig hebben, het synthetische veld ligt er vlekkeloos bij, en de voorzitter heeft me verzekerd dat kameraadschap heel belangrijk is in de groep. Ik begin dus met hooggespannen verwachtingen aan dit nieuwe hoofdstuk.” (JPV)