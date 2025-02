Lennert Vansteenkiste (WS Lauwe) ziet het goedkomen: “Wij spelen voor het behoud”

De verplaatsing naar Diksmuide Oostende werd geen plezierreisje voor WS Lauwe (3de afdeling VV A). White Star kreeg aan de kust een 5-0-nederlaag te slikken. Daarom heeft die nederlaag nog geen verstrekkende gevolgen. Tenminste als White Star komende speeldag op Sint-Denijs een vuist kan maken en met de drie punten huiswaarts kan keren.

WS Lauwe moest op Diksmuide Oostende de wet van de sterkste ondergaan. De geel-zwarten zaten niet goed in de match, keken aan de rust tegen een 2-0-achterstand op. Nadat T1 Maxim Vandamme tijdens de rust enkele vervangingen doorvoerde, ging het in de tweede helft wat beter, maar dat was dan ook alles.

Uitstekende zaak

“Een wedstrijd om zo snel mogelijk te vergeten”, zegt aanvoerder Lennert Vansteenkiste. “We moeten er ook niet te zwaar aan tillen. Diksmuide Oostende is trouwens geen spek voor onze bek. Terwijl de fusieploeg meedoet voor de prijzen, spelen wij voor het behoud. Als we daarin slagen, hebben we onze opdracht volbracht. Zondag op Sint-Denijs staat er meer op het spel. Winnen zou ons goed uitkomen. De Oost-Vlamingen hebben de minst scorende aanval van de reeks. Daarom wil ik niet beweren dat de zege zomaar voor het grijpen ligt. Die mannen zullen ook met het mes tussen de tanden aan de aftrap komen. Als wij er kunnen winnen, slaan we een kloof van 11 punten, is het behoud zo goed als in kannen en kruiken. En dat was vooraf toch de bedoeling.” Met komende speeldag Sint-Denijs en volgende week een thuismatch tegen hekkensluiter Stekene kan White Star een uitstekende zaak doen in de strijd om het behoud. “Als we 6 op 6 halen, hoeven we ons geen zorgen meer te maken”, weet ook Lennert Vansteenkiste. “Na de promotie vorig seizoen zou dat eveneens een sterke prestatie zijn. Tenslotte hebben we het in derde afdeling moeten doen met quasi dezelfde kern als vorig seizoen. Met een uitstekende mentaliteit bleven we tot op heden, met vallen en weer opstaan, altijd uit de gevarenzone. Met Sint-Denijs en Stekene staan we nu voor de weken van de waarheid. Als we die zonder kleerscheuren doorkomen, zit ons werk erop, kunnen we er daarna nog een mooi seizoeneinde aan breien”, aldus Lennert Vansteenkiste. (AV)

Zondag 2 maart om 15 uur: Sint-Denijs-WS Lauwe.