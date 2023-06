KVK Westhoek stelt toekomstvisie en nieuwe selectie voor: “Allemaal jongens die honger hebben”

Le nouveau KVK Westhoek est arrivé. Na enkele weken van hard werk achter de schermen stelde het triumviraat Francky Lein, Bram Lucker en Geert Glorie de plannen van het nieuwe KVK Westhoek voor. Er komt komend seizoen een nieuwe start in derde nationale met een bijna compleet nieuwe ploeg.

Een dertigtal aanwezigen – onder wie ook ex-voorzitter Willy Lamaire – tekende present voor de anderhalf uur durende uiteenzetting. Na een verwelkoming van voorzitter Francky Lein (58) was het de beurt aan Geert Glorie (66) om de visie en missie van de club voor te stellen en vervolgens stelde coach en sportief manager Bram Lucker (41) de selectie voor.

De trainers blijven op post. Bram Lucker is T1 en sinds kort neemt hij ook het sportieve luik voor zijn rekening. De assistenten van de godsdienstleerkracht in het buitengewoon secundair onderwijs zijn T2 Dominique Cauwelier (44) en T3 en beloftencoach Frederik Bouten (43). Emilio Roelens (31) en Jonathan Bervoet (35) blijven aan boord als respectievelijk keeperstrainer en verzorger. Intussen maakte Lucker werk van een bijna volledig nieuwe spelerskern. Er vertrokken zeker 17 spelers.

Situatieschets

“We begonnen met een situatieschets en brachten in kaart welke profielen er nog onder contract lagen”, legt Bram Lucker uit. “Bij het aantrekken van nieuwe spelers is de essentie: spelers die honger en goesting hebben en waar het financiële niet het allerbelangrijkste is. Ook ervaren spelers die willen bijleren en zich kunnen identificeren met het project KVK Westhoek hadden we nodig. Ik denk dat we trots mogen zijn op de stappen die we de afgelopen weken gezet hebben. Het zal geen absolute garantie zijn op succes, maar we hebben in korte tijd toch veel gerealiseerd en het was ons doel om een competitieve kern klaar te hebben tegen eind juni. Iedereen dacht dat we morsdood waren, maar ik ben ervan overtuigd dat we met onze mix van jong geweld en ervaring de verrassing van de chef kunnen zijn. Anderzijds ben ik realistisch: we zullen geen kampioen spelen.”

Voetbalvlak en menselijk vlak

In totaal zijn er 25 spelers. “Onder de lat zijn er drie opties: Arthur Pyck is 19 jaar en komt uit eigen jeugd. Daarnaast hebben we de 31-jarige Rodrigue Dutoit die overkomt van Torhout KM en Thomas Derein. Voor de 25-jarige Derein is het zijn tweede passage. Hij is het voorbeeld dat we spelers niet alleen op vlak van voetbal, maar ook op menselijk vlak iets willen bijbrengen. Thomas is ook bereid om zich opnieuw te bewijzen. In defensie kan er een beroep gedaan worden op 21-jarige linksvoetige centrale verdediger Adrien Hermant die van KSK Oostnieuwkerke overkomt en al in maart zijn krabbel zette. Een van de blijvers is jeugdproduct Gabriel Gaillez (20). Verder verwelkomen we achterin nog de Franse rechterflankverdediger David Rogie (28), die vroeger nog onder meer bij SC Menen speelde. Hij is een toonbeeld van hoe je technische bagage en werkethiek aan elkaar koppelt. Kamal Ouarane (25) komt over van KFC Meulebeke en de ervaren Kevin Gallo (33) van KSV Oudenaarde. Enkele weken geleden organiseerde beloftentrainer Frederik Bouten een testtraining en daaruit trokken we de 19-jarige Nika Rizhamadze aan van KSV Veurne. Hij zal in eerste instantie meedoen met de beloften, maar kan de voorbereiding wel met de A-kern afwerken. De laatste verdediger is Tony Lorthiois (22). Hij kreeg als jonge gast als speelminuten bij Mandel United. Voor de linksbackpositie proberen we nog een nieuwe speler aan te trekken.”

Voormalig jeugdinternational

Op het middenveld is er onder andere Julien Daxhelet (25). “Met hem heb ik vier jaar gewerkt bij de beloften van KV Kortrijk. Als zelfstandig kinesist werd de combinatie met het voetbal voor hem moeilijker en ging hij op een lager niveau spelen. Vorig seizoen haalde ik hem nog naar Dosko Beveren. Verder geven we Joosi Musenge (23) een nieuwe kans. Kristi Kullaj (24) komt over van Zelzate. Hij sukkelde met pubalgie, maar als hij blessurevrij is, dan is dat een absolute meerwaarde voor onze ploeg. Emile Mourmanne (18) komt over van Dottenijs waar hij sinds zijn 16de vaste waarde was.”

Bram Lucker tijdens de voorstelling. © VDB

“Benjamin Kasmi (25) maakt de overstap van het noodlijdende Deerlijk. Jasper Degels (19), Olivier Scholaert (22) en Obe Eggermont (19) zaten al bij de club. Jasper is nog op de terugweg van een zware blessure, Olivier is iemand die zich intussen ook voor de jeugdwerking engageert en Obe is een voormalig jeugdinternational die ik al speelkansen had willen geven. Helaas waren zijn papieren niet in orde.”

Ex-prof

In het aanvallende compartiment zijn er twee blijvers. “Seppe Gantois (25) en Marco Willemyns (19). Verder komt Andres Decock over van de U21 van KV Kortrijk. Jeremie Bayunga (25) stond al een tijdje op de radar en deze atletische spits met goeie voeten komt van Oostnieuwkerke. Chems Guenoune (25) ruilde Dottenijs voor Moen, maar we hopen hem alsnog bij ons te krijgen. Moen leek in eerste instantie groen licht te geven. Chems scoorde 22 keer als flankaanvaller vorig seizoen. Een van de stunttransfers is dan weer Medjon Hoxha (23). Hij was eerder twee jaar prof bij KV Kortrijk en werd nog opgeroepen voor het Kosovaarse nationale elftal. Daardoor was hij ook enkele jaren aan de slag in Kosovo. Vorig seizoen speelde hij niet door blessureleed, dus we hopen hem fit te krijgen en op het juiste moment te brengen. Tot slot is er nog de pijlsnelle Reza Mansori (22) die het seizoen bij Oostnieuwkerke begon, maar niet uitdeed. Uiteindelijk onderhield hij zijn conditie door MMA te beoefenen. De meeste spelers zijn perfect Nederlandstalig.”

Piepjonge beloften

Lucker sloot nog af met een passende quote: ‘the day you plant the seed, is not the day you eat the fruit’ en gaf het woord aan beloftentrainer Frederik Bouten die de B-kern voorstelde. Daar was ook een flinke leegloop waardoor er veel spelers zullen aantreden uit de geboortejaren 2006 en 2007. “Het is vooral de bedoeling om deze spelers vanaf 2024-2025 te integreren in de A-kern”, vulde Lucker nog aan.

Op dinsdag 27 en donderdag 29 juni is er kennismaking en vinden de fysieke testen plaats. Op maandag 17 juli is er de eerste training en op vrijdag 21 juli is er om 11 uur de eerste oefenmatch tegen FC Gullegem. Er volgen nog enkele oefen- en bekermatchen om zo klaar te zijn tegen de competitiestart in het weekend van 2 en 3 september.

Niemand buitenspel

Voor de uitleg van Lucker kaartte Geert Glorie de toekomstvisie op middellange en lange termijn aan. Met Koen Couvreur, Lieven Pattyn en Marvin Verbeke werden intussen nog drie extra bestuursleden aangetrokken. “We willen toonaangevend blijven met onze club in de regio en een volwaardige plaats in het amateurvoetbal behouden. Eerste amateur is een utopie, maar nationaal voetbal blijft dus de ambitie.”

Geert Glorie. © VDB

“Verder willen we het wandelvoetbal en de uitstekende jeugdwerking bestendigen en financieel en juridisch gezond blijven. Onze club zet niemand buitenspel en we willen nog meer inspanningen leveren voor het G-voetbal en onze schouders zetten onder Younited Belgium, een project voor kansarmen en daklozen. Voor de bloeiende G-werking – die intussen 30 spelers telt – zoeken we een coördinator en voor Younited Belgium een vaste coach”, aldus Glorie, die ook vindt dat er op zijn minst gedacht moet worden aan een damesploeg. “Voor de eerste ploeg willen we op termijn evolueren naar een derde eigen opgeleid, een derde uit de regio en een derde vaste waarde. Eigen opgeleid betekent minstens drie jaar bij een jeugdploeg onder 21 jaar en de regio hebben we gedefinieerd als een cirkel die onder meer Veurne, Hazebrouck, Moeskroen en Torhout bevat.”