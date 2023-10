KVK Westhoek gaat op zoek naar vierde seizoenszege

KVK Westhoek won in derde afdeling tegen provinciegenoot KSC Blankenberge met 1-6. Zondag komt SK Roeselare op bezoek in het Crackstadion en gaat de ploeg van Bram Lucker op zoek naar een vierde seizoenszege.

De vraagtekens rond KVK Westhoek zijn stilaan allemaal weggewerkt. De mayonaise lijkt te pakken in de nieuwe groep, een van de vele nieuwe jongens is Emile Mourmanne (18). “Ik kwam over van Dottenijs, waar ik ook woon”, vertelt Emile, die op 23 december zijn 19de verjaardag viert.

Ideale motivator

“Ik speelde tot mijn 15de bij Moeskroen en stapte daarna over naar Dottenijs, waar ik vanaf mijn 16de in het eerste elftal speelde. Vorig seizoen speelden we kampioen in tweede provinciale.”

Intussen verliep zijn aanpassing aan derde nationale goed, want Emile maakte al telkens deel uit van de basiself. “Ik werkte keihard in de voorbereiding en dat werpt zijn vruchten af. Mijn doel was om telkens bij de kern te horen en het niveau te leren kennen. Ik speel als rechtermiddenvelder of op de rechterflank. Dat ik meteen titularis ben, is mooi. Ik ben nog jong en kan nog veel bijleren. Coach Bram Lucker is een ideale motivator en een van de beste trainers die ik al kende.”

Drie goals

Emile kon al drie keer scoren. “Ik probeer mijn steentje bij te dragen met goals en assists. Mijn meest recente treffer was afgelopen zondag in de 1-6-overwinning op het veld van SC Blankenberge. Daar zorgde ik voor de zesde treffer, de enige in de tweede helft. Er was een feestje na de wedstrijd. We wilden iets rechtzetten na de thuisnederlaag tegen Elene-Grotenberge en toonden gif en karakter.”

Emile is Franstalig, maar kan goed opschieten met alle ploegmaten. “Er is zeker geen sprake van kliekjes tussen de Nederlandstaligen en de Franstaligen. We zijn een hechte groep. Ik carpool telkens met enkele ploegmaten naar training en ook dat is altijd plezant. Met Chems Guenoune speelde ik al eerder samen bij Dottenijs”, aldus de student lichamelijke opvoeding.

Zondag tegen Roeselare

Zondag komt SK Roeselare op bezoek in het Crackstadion en gaat de ploeg op zoek naar een eerste thuiszege. SK Roeselare telt twee punten meer.

“Het is weer een match om te tonen dat we thuishoren in de linkerkolom. Na zeven matchen durf ik zeggen dat ons doel mogelijk is. Net als iedere week zullen we ook zondag moeten strijden, want in deze reeks kan iedereen van iedereen winnen.”